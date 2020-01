Hoy es 20 de Enero, día de San Sebastián, patrón de Huelva y de numerosos pueblos de la provincia. Día teñido de recuerdos, nostalgias y vivencias de un ayer que nunca volverá.

Esta mañana podría escribir: “Me busco por el tiempo, en las hojas de ayer del calendario, pero no encuentro el alma por mi armario, ni rastro de aquel viejo conocido... El que yo fui, ¿por dónde se habrá ido?”.

Ayer lo explicó muy bien el pregonero, en su magnifico pregón sobre el santo Patrón. Nos contó que nació en el año del. Señor, el 256, cuando el Imperio Romano gobernaba medio mundo conocido. Y que fue el Emperador Romano quien ordenó su muerte por los arqueros, como mártir, por profesar la fe cristiana en un mundo pagano.

Manuel Correa, hizo un recorrido de la historia del Patrón desde mediado del siglo XVIII, cuando entró en la vida de los onubenses, como Santo hasta el momento actual del siglo XXI.

De generación en generación

Se detuvo una gran parte de su pregón en la calle San Sebastián, la calle del Patrón, para recordar los templos (tabernas) donde “las gargantas de los moradores rezaban cantando, por lo cual cumplían el viejo dicho popular que “reza dos veces, quien bien canta”.

El pregonero alternó la palabra con el cante por fandangos con letras dedicadas a la fiesta del Patrón, interpretados por niños, adolescentes, y adultos, como símbolo de tres generaciones.

Así cantaban: “Un año llevo esperando /“pa” poderte acompañar /todo un año esperando /“pa” decirle a mis paisanos /que ¡Viva! San Sebastián /con mis niñas de la mano”.

O este otro fandango: “¡Viva Huelva!. ¡Viva Huelva! /Y su Patrón San Sebastián /¡Viva Huelva!. ¡Viva Huelva! /Hay que Patrón más bonito. /Me guste que llegue el día /para comer los palmitos.

Cuando termino de escribir el BD entra mi nieto, Pablo, a despedirse pues se va al colegio y, sin saber de qué estoy escribiendo, me pregunta: “Cuándo es San Sebastián?”. A lo que contesto: Hoy, 20 de Enero. “No, me refiero el día de la procesión y los palmitos...”. ¡Ah!, eso es el próximo domingo, 26.

Como ves, las tradiciones se transmiten culturalmente de generación en generación. ¡VIVA SAN SEBASTIÁN! “BUENOS DÍAS”