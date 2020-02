“El Coronavirus ya está aquí.../Y los de Huelva le decimos: ¡No te queremos aquí!”. Esta frase puede parece del Carnaval, si no fuera porque ya lo tenemos en Italia. Donde esta noche juega el Barcelona.

Con el miedo en el cuerpo, fui ayer a la farmacia: ¿Tienes una mascarilla?. “No, Pedro, no nos queda ninguna”.

¿En serio?. “Totalmente en serio. Hemos estado vendiéndola todo el día y se han terminado. Ha sido una locura...”.

¡Qué barbaridad! -le repliqué- Y me volví a casa sin mascarilla y más preocupado que anteayer, que veía el virus chino más lejano.

El salto a Italia ha desconcertado a la población y, por ello, las farmacias se han quedado sin mascarillas. ¡Más vale prevenir...!

No cabe duda de que el miedo o la psicosis ascendente en parte de la población mundial crece proporcionalmente al número de las informaciones recibidas en prensa, radio y televisión.

En este sentido, las redes sociales, como medio de comunicación, baten todos los récords, pues, envían millones de titulares por segundos.

Epidemia Digital

Por lo cual, se puede afirmar que estamos ante la primera “epidemia digital”, narrada con detalle, online a todo el planeta.

Al escribir sobre mi visita a la farmacia a comprar mascarillas, siento vergüenza de mi mismo. Sin saber todavía por qué fui, pues ante casos similares (epidemia de gripe) siempre había reaccionado exclamando: ¡Me da igual!. ¡No me importa!. ¡No lo creo!. ¡No pasa nada!.

Como antes he escrito, hago culpable de mi “miedo” o “psicosis” a los medios de comunicación y especialmente a las redes sociales...

Sólo en la hora que llevo escribiendo han circulado millones de noticias nuevas sobre el número de muertos y afectados por el virus chino, que ha llegado a 20 países del mundo.

Termino explicando que es el Coronavirus: “Un virus, cuyo brote se detectó en Wuhan (centro de China), y puede provocar infecciones leves como los catarros, pero también otras más graves como la neumonía.

Si utilizo la razón y no el corazón caliente, influido por los medios de comunicación, hoy no debo volver a la farmacia a ver si ya tienen mascarillas... ¡BUENOS DÍAS!