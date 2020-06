"Colón Decapitado"

El asesinato de Georgia Floyd, axifisiado por un policia de Mineapolis (EE UU), que apretó la rodilla contra su cuello durante quince minutos provocó la impetuosa reacción del movimiento Black Lives Matter (la vida de los negros importa).

En las multitudinarias manifestaciones, los asistentes pusieron sus ojos en estatuas de personajes que, para ellos, fueron racistas, colonialistas o esclavistas...

Una de las estatuas sacrificadas fue la de Cristobal Colón. En Boston la descabezaron (Imagen ilustrativa). En Richond, derribaron su figura y la tiraron a un lago.

El terremoto racial tuvo su replica en España en forma de manifestaciones de partidos y movimientos de extrema izquierda denunciando la supuesta explotación de los indígenas por parte de españoles. (siglo XVI).

En Barcelona, representantes de Unidos Podemos, pidieron la retirada de la histórica y reconocida estatua de Colón.

Como era lógico, la gente se les echó encima, y la alcaldesa, Colau, se vio obligada a declarar que dicha estatua no la retiraría...

El rechazo histórico del almirante es el signo de un rebrote ideológico, con la pretensión de reescribir la historia con intereses políticos del presente.

“100 MONUMENTOS A COLÓN”

Es curioso como como hasta hace “cuatro días” las ciudades se peleaban por lo contrario: por la ciudad donde nació Cristobal Colón.

De hecho, la megalomanía independentistas sostenía, anteayer, que Colón no era genovés, sino nacido en Barcelona.

En Huelva no discutimos su cuna. La persona de Cristobal Colón está íntimamente unida a nuestra historia.

Con él y los marineros de Palos, Huelva y Moguer nos identificamos en la gesta descubridora. Nos sentimos importantes en el mundo. Crecemos en autoestima. Somos la cuna de América.

Ninguno de ellos intervinieron, para nada, en la “supuesta esclavitud” de los indígenas. Colón y los Hermanos Pinzones fueron navegantes audaces y valientes, no esclavistas.

Por su conocimiento del mar navegaron, contra viento y marea, hasta descubrir el nuevo mundo (12 de octubre de 1492), con el grito más decisivo de la historia de la humanidad: ¡Tierra a la vista...!

En España hay cien monumentos en homenaje a Cristobal Colón. Tres de ellos están en Palos (cuna del Descubrimiento), la Rápida y la capital (Plaza de las Monjas).

Los onubenses hemos des mostrado nuestra tolerancia con quienes tienen opiniones negativa sobre la gesta descubridora, aunque no la podamos compartir.

Por ello, a esa minoría, le pedimos que respeten las nuestras y, especialmente, a los monumentos que dan honra al marino, quien con grandes riesgos los mares cruzó. ¡BUENOS DÍAS!