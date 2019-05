"En la cima de la música"

Todavía suenan en nuestros oídos las palabras de la Bulería dedicada a Huelva: ¡Quiéreme, quiéreme...!.

¡Tanto que te quieren, Manuel!. Lo has comprobado el fin de semana, cuando has vuelto a ser profeta en tu tierra.

Miles de seguidores y admiradores (algunas guardando cola, desde el día anterior), han colocado el cartel de “No hay entradas”.

La gente ha vibrado, aplaudido y aclamado hasta llevarlo cerca del cielo, a la cima del Everest de la música pop española.

Desde aquí, el artista de Isla Cristina, en el mejor momento de su carrera, se dedicó no solo a cantar, sino también a encender un fuego en el corazón de sus miles de “devotos”.

Para ello, utilizó de mecha la canción “Me dijeron de pequeño”, primer tema del nuevo disco que presentaba: “La cruz del mapa”.

“Me dijeron de pequeño /Donde vas que tú no puede /Y aquí sigo peleando /Con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme /A los pies de la derrota /Esos mismos que no crecen /Y que huyen como idiotas.../ Y para que quede claro / Por si algunos no lo entienden...Qué mi acento es mi ADN /Que no es ninguna bandera /que es una canción de cuna /qué mi madre me cantaba /bajo la luz de la luna. Oh¡”.

“¡DEJAME QUE SEA...!”

Manuel Carrasco ha desarrollado todas sus potencialidades. No ha permitido que los miedos, las inseguridades y las creencias que limitan a otros artistas, lo hayan limitado a él.

Por ello, el niño tímido de los carnavales de Isla Cristina, fue uno de los triunfadores en Operación Triunfo 2 y dará, en estos meses, treinta conciertos en España, incluyendo el desafío del Wanda Metropolitano de Madrid, con cuarenta mil entradas vendidas.

Manuel Carrasco es un triunfador, que no olvida sus raíces. Las necesitas para seguir creciendo en su profesión.

Lo expresa claramente en su canción: “Déjame que sea”, cuando dice “Huelva descubridora. Llena de magia /Cada rincón que tienes /sabes a mi casa.

Y remo pá tu barquilla /Niña déjame que sea /Pá sentir como él agüita/ Te mece en la marea... Ay Huelva, déjame /¡Déjame que sea...!”

Manuel Carrasco ha estado, este fin de semana en Huelva. A sus miles de fans les ha vuelto a dejar su mensaje favorito: “¡No dejes de soñar!”.