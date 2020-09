A todos nos preocupa la imagen que los demás se hagan de nosotros. Preferimos caer bien, antes que mal.

El problema es que, a veces, no sabemos como caer bien, y, por tanto, es posible que estemos cayendo mal.

No sé a ti, pero a mi no me caen bien quienes en una conversación no paran de hablar, sin escuchar ni dejar hablar al otro.

Tampoco me caen bien, aquellos que solo se echan flores a si mismo, presumiendo de logros, amigos e historias.

Es decir, todo gira en torno a él, sin darle la oportunidad a los demás de ensalzar sus propios egos humanos.

Entonces, ¿cómo se puede caer bien?. La manera más inmediata es encontrar algo en común con quien te relacionas.

Es patente que siempre nos cae mejor la gente que es como nosotros. Por eso, somos amigos de nuestros amigos, con quienes tenemos puntos en común que nos ayudan a generar una complicidad difícil de igualar. Incluso mayor que con los propios familiares.

“MEJOR DE LO QUE PIENSAS”

Otra modo de caer bien es interesarte por la otra persona, en lugar de largar el rollo habitual, hablando sólo de ti, y de tus cosas...

Hace 50 años, en un curso de Dale Carnegie sobre “Cómo hablar en público”, aprendí que “la manera más fácil de ganarnos a la otra persona es interesarte por ella y por sus cosas”.

Lo cual, implica poner a esa persona en primer lugar, prestándole la atención única para entenderla y poder responderle bien.

Esto lo intenté ponerlo en practica en la alcaldía, interesándome sinceramente por la historia que había detrás de cada persona con la que hablaba, mirándole a los ojos y poniéndome de frente ante a ella y ante sus necesidades.

Caer mal es fácil, amigos, basta con olvidarnos de la persona que tenemos en frente, actuando sólo de parlachín...

Caer bien, en cambio, es más difícil, pues requiere intención, modestia, entusiasmo, simpatía, paciencia, calidez y autenticidad.

¿Es posible caer bien? Si, por supuesto. Es nuestra primera aspiración y tú eres mejor persona de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. ¡BUENOS DÍAS!