“ A día de hoy no sabemos si vamos a poder ir al Campeonato de Europa a celebrar en Londres, es en tiempo de Semana Santa y el coste muy elevado” ha comentado en Cope Huelva, May Benabat del CD Sordos. Queda poco más de un mes para el compromiso más importante de la temporada, la Deaf Champions League, que en este 2019 se disputará del 15 al 20 de Abril y en esta semana hay prevista reuniones para intentar conseguir el dinero necesario (unos 22000 euros), para poder viajar y luchar por un título que ya ha conquistado en tres ocasiones el cuadro onubense que sigue llamando a puertas en busca de una recompensa que siempre es complicada indicaba Benabat “ esa es la lucha del deporte minoritario y no te digo de las personas discapacitadas que lo tenemos un poquito más duro que el resto de los deportes minoritarios”

ST JOHN'S DFC ( ENG), PAOK MORIAS TRIPOLI( GRE) Y GSG STUTTGART(GER) serán sus rivales en el grupo C .

Antes de esta cita europea hay Campeonato de España de Fútbol Sala para Sordos a celebrar la próxima semana (16 y 17 de Marzo) en el Centro Deportivo los Mares de Sevilla. Es la Fase Final y junto al CD Sordos la jugarán Coslada, Castellón y Granada. El objetivo para el campeonato “ conseguir su décimo título”