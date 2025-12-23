La Gala del Deporte de Huelva consagra en Lepe el talento onubense con 'Chamba' como Deportista de Oro

El teatro municipal Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe ha sido el escenario este lunes, 22 de diciembre, de la 37ª Gala del Deporte de Huelva, la gran cita anual del deporte provincial organizada por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva (AOPD). La ceremonia ha estado conducida por los periodistas Enrique Olivares y Inés Martín, quienes han guiado un evento que ha puesto en valor el esfuerzo y los éxitos de los protagonistas del deporte onubense.

Una gala llena de emoción

La velada ha comenzado con la actuación del artista onubense Keke, que ha interpretado su tema Hogueras de San Juan. Seguidamente, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha dado la bienvenida a los asistentes, destacando el papel del deporte como motor de valores y cohesión social y agradeciendo la elección del municipio para reconocer “la labor, el sacrificio y las proezas de quienes engrandecen el deporte onubense”.

El presidente de la AOPD, José Luis Camacho Malo, ha tomado la palabra para subrayar “el compromiso firme y continuado de la AOPD con el deporte de Huelva” y la importancia de visibilizar tanto los grandes éxitos como el deporte base. Camacho Malo también ha recordado que la AOPD es la “asociación andaluza decana de la región”, agradeciendo el apoyo de las instituciones colaboradoras.

El deporte es una herramienta fundamental para la formación en valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo" Teresa Herrera Delegada de Deportes en Huelva

El respaldo institucional ha sido una constante durante la noche. Francisco Mendoza Sánchez, de El Corte Inglés, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el deporte, mientras que la delegada de Deporte, Teresa Herrera Vidarte, ha señalado que “el deporte es una herramienta fundamental para la formación en valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo”. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana Martínez, ha puesto en valor “la apuesta del Puerto de Huelva por el deporte” para proyectar una imagen positiva de la provincia.

'Chamba', Deportista de Oro

El momento culminante de la noche ha llegado con la entrega del máximo galardón, el de Deportista de Oro, que ha recaído en Juan Bautista Castilla ‘Chamba’. El atleta ha sido reconocido por su excepcional trayectoria y su reciente logro como subcampeón del mundo de Ultraman.

Reconocimiento al talento provincial

Junto a ‘Chamba’, la gala ha premiado a otras figuras clave del deporte onubense. Los galardones han reconocido a Marta Aznar como Deportista Revelación, a César Adame como Promesa Deportiva, a Paco Ojeda como Mejor Entrenador y a José María Rodríguez como Mejor Dirigente. También se ha homenajeado la Trayectoria Deportiva de Manuel Beaus, la Leyenda Deportiva de Manolo Zambrano y los Valores Humanos de Rodolfo Ortiz.

El premio al Mejor Evento Deportivo ha sido para el Centenario de la Copa del Rey de Tenis, y la Promoción Deportiva ha reconocido al Servicio Municipal de Deportes de Lepe. Además, se han concedido Menciones Especiales a la Gañafote Cup, la futbolista María Carvajal, la ciclista Sara Caballero, el Club Deportivo Sordos de Huelva, José Manuel González ‘Cheli’ y a Luis Carlos Barrera, campeón de Europa y del mundo en artes marciales.

El excelente nivel del deporte onubense y la importancia de actos como este para reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y el talento" José Manuel Correa Delegado del Gobierno de Andalucía en Huelva

La gala, que también ha contado con la música del cantautor César López Perea ‘Lisboa’, ha incluido Reconocimientos Públicos para deportistas como Daniela García, Fermín López, Alba Vázquez y David Cordón ‘Davinchi’, además de un mensaje de agradecimiento de Jesús Navas. El delegado del Gobierno de la Junta, José Manuel Correa Reyes, ha clausurado el acto destacando “el excelente nivel del deporte onubense y la importancia de actos como este para reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y el talento” antes de la tradicional foto de familia.