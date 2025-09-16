Cita histórica para el fútbol sala en Huelva: La Palma Futsal busca avanzar en la Copa del Rey

La Palma del Condado vive un día histórico. Por primera vez, la localidad acoge un partido de la Copa del Rey de fútbol sala, competición en la que debuta el La Palma Futsal tras proclamarse campeón de Tercera División la pasada temporada. El conjunto onubense se enfrenta esta noche al Jerez Futsal, un rival de gran nivel que el año pasado rozó el ascenso a Segunda División.

El presidente del club, Álvaro Morcillo, afirma que se trata de la primera vez que un equipo de la provincia participa en esta ronda del torneo. “Somos un club modesto con 25 años de historia, pero con mucho trabajo detrás”, señala, recordando que el equipo acumula varias temporadas en Tercera y dos en Segunda B. Además, destaca el peso de la cantera, con unos 200 niños practicando fútbol sala bajo la disciplina del club.

La expectación en el municipio es máxima. El pabellón municipal se prepara para llenarse de aficionados locales y de la comarca, con entradas a precios populares: 5 euros la general y 2 euros para menores de 16 años. “Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esta oportunidad histórica”, comenta Morcillo, convencido de que el apoyo del público puede ser decisivo.

El presidente subraya la importancia del encuentro no solo por lo deportivo, sino también por lo que significa para la provincia. “El fútbol sala es un deporte minoritario, pero todo el que lo conoce sabe que es espectacular. Agradecemos mucho la difusión que se le está dando porque nos ayuda a crecer”.

En lo deportivo, La Palma Futsal llega con moral tras ganar con solvencia al San Juan de Sevilla por 6-3 en su estreno liguero. Pese a la renovación parcial de la plantilla, el equipo mantiene la ambición. “Lo vemos como un premio. Vamos a disfrutar y, por supuesto, a competir. El resultado será el que tenga que ser, pero la ilusión es máxima”, asegura Morcillo.

El sistema de competición, recuerda el dirigente, impidió al club ascender de forma directa pese a su campeonato de liga. “Aunque quedes primero en Tercera tienes que jugar un play-off de ascenso, y nosotros perdimos esa eliminatoria contra el cuarto clasificado”, explica.

Hoy, sin embargo, lo que importa es el presente. A partir de las nueve de la noche, el balón rodará en el pabellón de La Palma, donde un club modesto pero ambicioso intentará escribir una página dorada en la historia del fútbol sala onubense.