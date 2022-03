Manuel Andrés González, presidente del PP Huelva

bueno sigue siendo por desgracia te mato le digo por desgracia porque parece que aunque se le pone un parche no se termina de poner el parche la realidad es que el túnel silvestre parece que va a seguir yendo a largo por desgracia y sobre todo porque la solución aparte de que no se ve para corto plazo como digo parcela solución a la actual va a tener una historia bueno Alcampo l'escalivade chiste pero la verdad que iba a ser o va a servir uno de esos fines iba a ser para para el criadero de murciélago lo conocemos a partir de la semana pasada con los de prensa de la persona que acompaña Manuel González diente del bebé devuelvan hola Andrés muchas gracias por sobre todo por acogernos en la casa y sobre todo por la tarde no por supuesto muchas gracias a vosotros por qué repercute no solo a los agricultores de la provincia de Huelva sino que es ahora depende en gran medida el turismo de Huelva el abastecimiento de muchos ciudadanos provincia y la industria de Huelva por tanto un tema que siempre nos ha preocupado al Partido Popular y ahora que se ha dado un pequeño paso por parte del gobierno España como viene enfocada ese proyecto del desdoble el lunes así nos conocemos que hacer uno nuevo que ya estaba aquí y numerosas ocasiones en esta ocasión no creo que solo una vez no te puedes bañar telemática secretario de Estado de Medio Ambiente se gana porque van desde la postura del gobierno hola Isa voy a decir participación en el Presupuesto General del Estado vamos a ponerlo entre comillas pero lo que ha sorprendido de verdad sido el último que comentaba que el activo el actual por el cielo antiguo porque no todavía no asiste iba a quedar inútil entre comillas y va a quedar para eso para ese chiste entre comillas aunque parece chiste que este Lucero que supone eso que cómo se cómo se puede creer la población porque parece que lo publicamos pero no no va a ser reales parece que en realidad es una falsa una tomadura de pelo a quedar como creador de murciélago bueno y engaño a los agricultores de los regantes Huelva en cuanto a la fecha de comienzo la misma yo recuerdo por ejemplo la alcaldesa de Cartaya diputada que era en aquel momento si mal no recuerdo o senador actualmente del Gobierno de España que en contestación a una declaración de clase la mía decía que en 2021 pedí año pasado al final 2021 tenía la obra terminada pues estamos en 2022 y lo único que tenemos una desagradable noticia al respecto desagradable noticia primo conocimiento por la publicación del Boletín Oficial del Estado del 15 de febrero de 2022 que literalmente dice que el promotor decir a Dirección General de agua asegura que el proyecto no supondrá ningún cambio en el actual régimen de explotación de sistemas chanza piedra ni en lo referente a caudales de funcionamiento en cuanto a volúmenes trasvasado es decir que vamos a tener un nueve un nuevo perdón tunes o silvestres con el mismo caudal que tenemos actualmente actualmente el túnel túnel de San Silvestre pasa un caudal de 10 metros cúbicos por segundo pues el nuevo túnel de San Silvestre que está proyectado para que pasar un caudal del doble de capacidad de 20 metros cúbicos por segundo pues en el Boletín Oficial del Estado aparece que va a seguir teniendo un caudal de 10 cúbico por segundo por tanto vamos a tener sexo si parecer cuando se haga un nuevo túnel San Silvestre pero que no va a servir de nada nuevo para los agricultores por tanto como vamos a contestar a considerar que desdoble sea útil para el trasvase del agua del condado cuando el caudal va a ser el mismo que tiene actualmente qué es imprescindible para los agricultores de la costa occidental de Huelva por tanto por un lado nos preocupa esa capacidad que va a tener el nuevo lunes accidente que el misma misma capacidad y no lo dicen hola Andrés González me lo dice Partido Popular lo dice el Boletín Oficial del Estado la misma capacidad que tiene actualmente y por otro lado me parece como experiencia de chistes los chistes de mal gusto que el actual Túnez accidente por donde al día de hoy está pasando el agua se podía poner a disposición de los agricultores de de la ciudadanía de Huelva una vez que estuviera en funcionamiento nuevo túnel sorbete pues no pues nos enteramos y amar también nos enteramos de forma fehaciente que lo quieren destinar para anidar murciélagos con lo que ello supone ya no solo que se deje de utilizar ese turn en beneficio de la agricultura de la industria del turismo de los ciudadanos general de Huelva si lo que también supone un gravamen para toda la zona porque si finalmente el Ministerio consuma la brillante idea de que se utilice como el criadero o para anidar murciélago en un radio de 5 km en torno a esa obra de infraestructura no se podía hacer absolutamente nada y no que estemos en contra de que se creen nidos de murciélagos en Huelva si lo menos porque entre otras cosas ya hay zona en la provincia destinará al fin tenemos que tener buscar zona que no sean de utilidad y para la agricultura y para industria ni para el turismo de la provincia muela por tanto rocambolesco de chiste de yo espero que el Ministerio rectifique en las dos vías por un lado en cuanto al caudal del nuevo desdoble del túnel del nuevo túnel de San Silvestre y por en cuanto a la utilidad que se le va a dar a la actual túneles o silvestre nosotros ponemos en duda en absoluto porque esas partidas por ejemplo que se anuncio la pasada semana con motivo de los 20000000 en política feminista yo creo que todos estamos en búsqueda esa igualdad y esa paridad pero si es cierto que a la vista está que unos intereses y en otros intereses por desgracia no ya por cerrar este tema Andrés no sé si el futuro le veo optimista en cuanto a que sea una realidad lwc1 realidad comprensible no por el hecho era además este de que estamos hablando que el actual quedaría prácticamente inservible no que se me entienda que no se queden en serio es optimista con qué fin al cabo Huelva tenga vamos a ir a corto-medio plazo la realidad del atún SBT el desdoble de un sobre y si podemos estar tranquilo o realmente parece que vamos a ir para largo Huelva dan positivo me refiero negativo muchas cosas subida de la luz se olvida de lo de los carburantes subida de los precios hasta de los impuestos pero nada positivo de la mano de Pedro Sánchez del PSOE para la provincia de Huelva por tanto yo soy muy pesimista en cuanto la excursión esa hora porque al día de hoy después de cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez lo único que tenemos en una declaración de impacto ambiental un documento administrativo yo ya no he visto el dinero por ningún sitio y lo dicho algunas ocasiones hasta que yo no vea la obra ejecutándose no me creo nada porque por poner un ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental la guía del proyecto según lo dejaron caducar por tanto esto igualmente si quieres también lo pueden dejar a caducar por tanto yo hasta que no esté la obra no me crees nada pero aún estando las horas las máquinas la obra a mí me preocupa me preocupa que luego tú no conocías tenga el mismo caudal que tiene actualmente y por tanto nada nuevo se puede hacer en nuestra provincia con el agua que venga de ese túnel y por ahora me preocupa evidentemente como he dicho que se utiliza para anidar murciélago en la actual Túnez atrévete en vez de ponerlo a disposición de los agricultores de la provincia de Huelva ahora hace caso dos viernes tuvo lugar en concentración parcelaria Rabanera del 4 m en el que por parte popular y varios VHS personal como ciudadano no como político que yo creo que es lo que era la sensación de viento sociedad civil la estación un poco agridulce porque quizá podía ver como todo no haber ido más población o más miramientos mayor no sé qué es estación le dio de que si vuelve a estar está o no en esa búsqueda de infraestructuras Conesa Conesa movilización no sé que van a hacer puedo hacer bueno yo personalmente sinceramente no me esperaba mucho más de ciudadano no hay más que mirar atrás para ver estas manifestaciones multitudinarias en Huelva hace algunos años siendo la Susana Díaz infractucturas Anita de calidad para nuestra provincia collar hace algo más tiempo cuando yo era joven es reivindicando desastres esa universidad para Huelva y bastante facultad tía al derecho la historia y la de empresariales pero queríamos la Universidad eso sí que fue multitud reivindicando los es verdad que hubo mucha gente en esa manifestación del 4 m pero yo creo que no tanta gente como esperamos tanto los organizadores como la sociedad que estuvimos en esa en esa concentración lo que si queda mucho por hacer en Huelva el viernes vamos lo tiene muy claro lo que ha hecho y lo que le queda por hacer que bastante pero también hay que reconocer que yo creo que poco se le puede exigir a Juan Moreno porque en 3 años y medio se ha hecho mucho más de lo que se le puede seguir a cualquier dirigente político en mayo creo que Juanma Moreno ha hecho por Huelva entre años más de lo que se comprometió te queremos indiscutiblemente y me gusta también verdad con una cuestión en contra que es que está trabajando este año sin presupuesto general de la Junta Andalucía porque PSOE y Vox dieron no ahora importantísima para Huelva por tanto cuesta mucho trabajo ya no igual tenemos presupuesto del que tú puedes disponer de esas cuantía que tú tienes ahora modificaciones administrativas que podrán o no podrán ejecutarse después por tanto yo Estado Autonómico de Huelva estoy tengo mi conciencia muy tranquila por todo cuánto ha hecho Juanma Moreno este año provincia de Huelva yo he retado una infinidad de ocasiones el peso de Huelva a sentarme a de latín de lo que ha hecho Juan Moreno por Huelva en el año y medio y lo que ha hecho o mejor dicho lo que ha dejado de hacer Pedro Sánchez en estos España por esta provincia y dentro de ese debate que ha sido también noticias de los últimos meses ha sido cuando veíamos venir desde Montenegro cargamento de toneladas de residuos tóxicos que siempre siempre ha sido no de ahora de hace dos o tres años sino también sea polémica histórica prácticamente con el vertedero de otro otro cruzada de acusaciones desde Partido Socialista tienen y miran a qué Junta Andalucía 2020 también se míratelo ver cuál es la realidad de vertedero Nerva es la que es y yo no sé como la señora María Márquez o al alcalde de Nerva no se le cae la cara de vergüenza de subirse a un escenario en la puerta del Parlamento de Andalucía empresa te mando como Moreno pero curiosamente fue el partido al que pertenece María Márquez el partido al que pertenece el alcalde de Nerva los que abrieron el vertedero de Nerva no solo abrieron si no lo ampliaron en 2008 para 30 años más y el contrato está ahí y los contratos son para cumplirlo por tanto no sé cómo tienes la poca vergüenza política decir no solo lo que es no hicieron sino decir lo que ellos provocaron más los vestidos que me dio Montenegro han llegado en el bar canción solicitado por gobierno de Pedro Sánchez del partido socialista pero es que el que dio la licencia para que se abriera el vertedero en Nerva fue un alcalde del Partido Socialista por tanto los socialistas son los únicos responsables los únicos responsables de que existe un vertedero en Nerva y Juanma Moreno el gobierno Fame no desde que llegó hace 3 años a la Junta Andalucía está trabajando precisamente para contar yo para cerrar el vertedero de Nerva por tanto mientras que unos y consciente la apertura vertedero firman el contrato y amplían los plazos para su cierre otros como el domingo no trabajas debes minuto cero para cenar better por tanto llamar al 8 me remito ya hay un vaso sellado el vaso número uno por tanto ahí te las muestras lo que tendría que hacer la señora Márquez preguntarle al alcalde actual y anterior de Nerva porque autorizo el vertedero en su pueblo lo tendrás que preguntar la señora Márquez al anterior presidente a la Junta Andalucía señora Susana y el anterior señor guiñar y la anterior señor Chávez porque existe un vertedero en Nerva pero que le sigan la Juana Moreno hombre es de la de poca vergüenza política yo no sé a dónde vamos a llegar y la gente hostia no gracias a Dios no son tontos y además con la buenos temas de importancia sobre todo para la provincia con este con este tema y más puesto para para Nerva y además digo en la actualidad con la crisis actual que tenemos la subida de la luz que vine de hacer energía portátil alguna manera de hace varios meses IVA de otro chiste pero que parece que todo ahora es culpa de Putin por lo que viene hablando la expresión de lo bueno que bueno Carlos no no he subido donde ayer para hoy y ya estamos viendo las primeras manifestaciones que también creo que como sociedad hemos visto hemos tardado en ver la primera manifestación en contra del actual subida de la luz la inflación en fin que estamos todos viendo y llega el viernes manifestación en forma de movilización además en el día de hoy de transportistas nos esperaba esta manifestación no sé si quiere que llega tarde no sé si cree que es la primera de muchas a todos los niveles pero iba a llegar yo la verdad que yo ya no solo yo ciudadanos por la calle me lo dicen oye no Andrés si el que estuviera corriendo en España fuera el Partido Popular los sindicatos han cerrado todos los negocios ya 20 veces y te he oído ni una huelga general subida de precio de precio de la alimentación de todos los precios subida desorbitante de la electricidad subida de los carburantes que no solo echamos gasolina para ir un fin de semana por gusto la playa o a la sierra sino para trabajar y la inmensa mayoría utiliza un coche para trabajar y la luz lo utilizamos para trabajar y salir para calentarnos y José con muchas familias son capaces de pagar los recibos de luz por tanto encontrar condiciones como otro partido ya hubiera habido en este país vaya juerga general eh qué transportista se estén manifestando hoy me parece lo más lógico lo más oportuno que no te llega no tienes la final de mes no es que no lo entiendo lleguen si no es que no llegan ni para pagar los gastos que tienen de la empresa cuanto más para poder alimentar a sus hijos ya su familia por tanto por supuesto que todo el apoyo ya no solo al transportista si no los apoyo a toda la familia que lo están pasando tan mal y a esos empresarios pequeñina la empresa que lo están pasando tan mal como consecuencia de todo incluido de los impuestos y así no Sánchez mirando para otro lado y el partido se está mirando para otro lado comercializa antes terminamos de hablar del partido Croacia socialista que además a mí de su propia crisis de gobierno actual por la última en relaciones o las últimas balas que se han tirado peditos que se han tirado con su socio deberá Unidas podemos con la situación del envío de armas a Ucrania o para apoyo de un país europeo en cuanto a encontrar estimación de luche todo esto desestabiliza no imagino evidentemente yo lo que no entiendo cómo podemos si no esté de acuerdo con las acciones especialmente con las acciones de sus socios gobierno como no romper pacto de gobierno en su lado o lo dejamos en solitario solo incoherencia y lo que me lleva a pensar que podemos lo único esta es por el poder y por eso yo por si no te acuerdo con las acciones llevadas a cabo por la otra mitad del gobierno por sus socios de gobierno que pintan gobernando con ellos en la contradicción absoluta en materia política y por último hablar del Partido Popular también semana difícil semana con mucho revuelo pero parece que todo vaya no su fin sobre todo con el segundo nacional en la que se vuelve o parece que se cierran filas en torno a la figura de Gijón efectivamente ya de hecho el único candidato que se ha presentado la presidencia del partido porque si mal no recuerdo el miércoles último día para presentar candidatura de aquellas personas militante que solo con 100 film podría presentarse a presidente el partido por tanto unidad absoluta en torno a la figura de Alberto Núñez Feijoo yo estoy muy contenta y muy satisfecho con una persona que me representa una que si por algo se caracteriza y que le avala es por la gestión al frente del gobierno de Galicia y por su amplia experiencia y también y tengo por ser un hombre amigo de la provincia de Huelva un hombre que en muchas ocasiones ha venido esta provincia y que por tanto conoces la realidad y las demandas históricas que tiene esta provincia una persona con la que como decía antes me siento muy identificada y que yo te he convencido que pase más pronto que tarde la alternativa Pedro Sánchez Gobierno de España qué es lo que todos necesitamos lo que lo de la cervecita presidente del Partido Popular lo dicho me reitero el agradecimiento en acogernos aquí solo tengo que estar patatas pregunta actualidad de la provincia de Huelva de las noticias de actualidad de nuestra provincia