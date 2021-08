José Enrique Sánchez, senador por Huelva del Partido Popular

hacemos balance a nivel local hacíamos balance a nivel provincial y por supuesto todo lo que tiene que ver y a rodear a la provincia de Huelva en este primera mitad de año 2021 primera mitad que ha estado marcada por todo eso está marcada en una primera mitad como son Presupuesto General del Estado también por desgracia con toda esta pandemia que si también lo hemos analizado que como este anteriormente tanto a nivel local como provincial con esa mejoría relativa al año correspondiente al año 2020 si es cierto que vuelva así noticia por muchos asuntos que siguen lastrando yo voy a decir lastrando a la provincia que todo sobre todo siga todo sobre todo por no hablar de muchísima es muchísimo las 3 la provincia como solo datos del empleo en fin podemos darle mucho pero sobre todo de algo que depende de los y de los políticos al fin al cabo como son estas infraestructuras que decía Lastra la provincia a todos los niveles no solo en cuanto comunicaciones con la eterna llegada de la de abuela lateral alta velocidad sino también con esa se doble del túnel de San Silvestre vamos a realizar precisamente mirando hacia el gobierno nacional con un senador desde el Partido Popular como esos Enrique Sánchez osea que quitarme una tarde muy buena muy buenas tardes Alejandro que precisamente Huelva tiene que mirar a Madrid tiene que mirar al Gobierno central para esa infraestructuras que llevan décadas la estando a la provincia o minimizan ese crecimiento exponencial que tiene la provincia si te parece vamos a comenzar hablando por la alta velocidad acuerdos fondos next generation llegada por parte de la Junta Andalucía pero no sé cómo se ve desde el Senado que vuelva pueda tener más cerca con la actual gobierno esa llegada de la alta velocidad de más con ese acuerdo en el corredor España Portugal s.a. Algarve Huelva faro Algarve huelva sevilla bueno pues Alejandro la realidad que tenemos y que nos encontramos los 90 tristemente es que casi 4 años después de gobierno socialista de un gobierno de Pedro Sánchez en Huelva sigue siendo la provincia olvidada en los Presupuestos Generales del Estado vuelva sigue siendo la provincia periférica la provincia con peores conexiones en todos los todo tipo de comunicaciones y especialmente en la ferroviaria tristemente el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con un con la provincia o un compromiso de hacer una nueva estación que posibilitará llegará del alta velocidad el compromiso de la de la estación se puso en pie se terminó se inauguró por un por un ministro Íñigo de la Serna por un ministro de Fomento de Partido Popular y un compromiso tácito de acercar la línea AVE a Huelva en pocos años después del año 2018 4 años por ti camente de esa fecha seguimos sin tener línea B seguimos sin tener ningún tipo de proyecto y lo que es más doloroso no es que no tenga Molina es que no tenemos ni siquiera unas conexiones adecuadas y un ángulo con Madrid ante la realidad es que desde el mes de junio ir a Madrid tiene que es una realidad que nadie puede cocinar porque no hay línea de tren que salió desde Huelva pueda ir y volver en el día y no solamente no volveré el día sino que es que tiene que estar dos noches para ti hacer porque el equipo DGT de Madrid dónde está la realidad que tiene Huelva y esa es la que nosotros venimos reclamando al Ministerio de Fomento para que de una vez por todas parece ser la gran olvidada ahí municipal se preguntaba el alcalde se han tenido o a de Sagita a la nueva persona que ocupa precisamente ese cargo del Ministerio de Fomento tras la salida de José Luis Ábalo hay esperanza con ese cambio de cartera o realmente como se suele decir que no se me tome a malas mismo perro con diferente collar el cambio de ministro de Fomento lo único que es es una realidad en cuanto a que el titular de la cartera es otra persona pero la política sigue siendo la misma es una cuestión de que tuviera ministro Ábalos y ahora nos encontremos con un nuevo ministro al frente del gabinete de Pedro Sánchez el gobierno socialista el que tradicionalmente llevar pues de cada abandonando la provincia de Huelva y que se permita esa que tenga un gesto de cortesía que sería lo mismo creo que sería lo mínimo flamenco una reunión de buenas palabras queremos tenemos que tenemos por encima de la mesa que se contempla incluso los presupuestos la hora de la verdad no se ejecuta con lo cual son pecho que terminan muy terminando enanos esos fondos a otro tipo de obra en otra parte del territorio nacional con lo olvidará que solamente es el granero de votos para las los socialistas consideran unas elecciones no para las vacaciones recordemos que en agosto tenemos en TV veraneando apóstol diario Público en el parque Doñana que tiene parece muy bien que venga mañana porque eso al final también es el poder a la provincia de Huelva para ir amigo solo bien desde luego te mete una de las esos proyectos que yo creo que iba por ahí por lo que me está contando era también un proyecto vital y siempre quizás lo enmarcamos en el ámbito de la agricultura pero es vital también para ti a toda la población de Huelva y todos los sectores donde incluso está el Pepe turismo que te han mermado ha dejado esta pandemia coronavirus cómo es ese de doble del túnel San Silvestre desde el Gobierno se afirmaba que estaban los presupuestos no era una partida para que la gente entienda 100% escrita o redacta supuesto sino una partida que había que hacer un poco de laberinto para encontrar y si es cierto que si ha habido algún que otro gasto aquí en la capital donde llegado el Secretario General del Ambiente en fin han ido informando de que él se iba a comenzar desde la plataforma en los últimos días denuncian que no tienen noticias de hecho desde el partido que gobierna en coalición con el Partido Popular en Andalucía ciudadanos allí precisamente le preguntaron al gobierno de esta realidad y ellos desmentían que tuvieran un presupuesto otro quebradero de cabeza más no lo conoce que es una estructura fundamental para la provincia de Huelva fundamental para el abastecimiento no solo para las personas del entorno de la de la ciudad de Huelva y los pueblos limítrofes y también para regadío de de una gran parte del territorio de esta colección es fundamental porque ahora mismo si se lo entiendan que ahora mismo hubiera algún tipo de túnel San Silvestre decir que se quedará cortada esa línea de comunicación y se queda con nada no encontraríamos si no parece que cuanto antes de ser no le llegará a gusto y nos quedaríamos sin agua sin ningún tipo de abastecimiento para para el consumo humano sentido único y si se tapona pues no permite la comunicación por igual con el túnel de San Silvestre cura y hoy día necesita ser ampliada fundamentalmente porque no es capaz de trabajar el agua necesaria para dotar de consumo a toda la población del entorno de obra fundamental y ahí tenemos un gobierno de España que se encuentra pues mirando para otro lado es decir si entienden que hay una necesidad pero a la hora de la verdad ni ejecuta me pone ningún tipo de solución y esa es la tragedia que te vimos decir que cuando hablamos de infraestructura como decía antes no es solamente ferroviaria o de carretera sino peso de todo tipo y en este caso es eminentemente agrícola que necesita del agua para estar también porque al final para que no estamos en una zona protegida en una gran parte de la zona sur de la provincia con Doñana y por tanto el abastecimiento de agua desde los embalses de la zona a la zona necesitará para su riego para el próximo fundamentales que son esos canales que estén abiertos y funcionando y ahí tenemos de nuevo pues permanente y constante del Partido Socialista que no piensa nunca en estas realidades y en estas necesidades de la provincia de Huelva y yo ahí vuelvo vuelvo a insistir no creo que sea solamente de un compromiso se siente que hasta ahora no lo he oído nunca por parte del Partido Socialista hace escasos días precisamente semana pasada si no le huele mal Oficina de Prensa reivindicando y haciendo alusión a todos estamos hablando de la época en la que nos encontramos del verano de algo que a mí me choca mucho cómo es la situación del litoral y pongo en la situación o ejemplo de lo que me choca me choca ver que el Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría reivindique el arreglo a su costa más concretamente a lo que se refiere vaya por ti porque me está mente el núcleo puntos niños El Portil se está quedando sin playa y ellos son los que quizás deberían dar ese tirón de orejas a su propio gobierno en la rueda de prensa que decías de la semana pasada que creo que ofrecía su partido y estaba allí al frente decía que la realidad del litoral onubense necesita alguna ayuda no una realidad porque vivimos en un en un entorno en un entorno natural único del que podemos sentirnos orgullosos segundos porque la provincia de Huelva también LT por turístico justos fundamental para el desarrollo de muchas localidades costeras y el entorno del Portil ha sido siempre por sus caracteres tanto turístico como natural tienes en la reserva con la Laguna del Portil con la cantidad de aves que habitan en su entorno un paraje natural precioso os todo todo esa riqueza natural se ve dañada por un alimento que son ajenos a nosotros que son las fuerzas del mal intenta frenar los daños pero marzo tenemos que ayudar te puedan disfrutarla en los meses de granos a corto plazo porque el proyecto de recuperación se tenía que desarrollar viendo que era una zona afectada de manera permanente los últimos años este proyecto del gobierno paraliza y lo que estamos viendo entonces aquí es que no en este último año no sea necesario ningún tipo de actuación de la playa y en el de la zona de la Ribera de Punta Umbría El Portil y Cartaya casa etcétera sino que dañan a los ciudadanos que en esta zona me llamo darle en la cabeza al Partido Socialista si cualquier tiene la oportunidad de consultar la el Facebook por ejemplo de dos días los servicios de urgencias de protección tuvieron que acudir a atender a una veraneante una bañista que sabía haber tenido un desmayo y no tengo ni idea dónde estará mi como no fuera de cobre el riesgo de poder también ellos sufrir un accidente porque tenía que bajar por zonas rocosas y todo en una zona de que tenía que haber estado ya habilitada para pero para dejar hasta las para que puedan bajar los veraneantes arrastrando para las personas con discapacidad de ahí también me mi reclamación la canción del Partido Popular por qué tener conciencia de las personas con discapacidad física necesitan detener accesos directos para que puedan disfrutar como cualquier otra persona de los espacios naturales de las playas excelentes y bella playa por tanto al Ayuntamiento de Punta Umbría al Ayuntamiento de Cartaya perfectamente al de Punta Umbría a su alcaldesa lo que le digo que tenga no solo sensibilidad sino también un poco de arriba porque pues porque no no me parece no me parece correcto que un ayuntamiento en casa por Partido Socialista tipo de obra tiene que estar dando la cara y a la cabeza de Punta Umbría lo que le digo es que ya está bien de los serranos del Portil ya sabían de tenerlo como una bolsa solamente aspecto impositivo de que está miento abandonado porque habla de la limpieza del Portil de asfalto de la calle del Corte Inglés son auténticamente camino de cabra y de servicios que se prestan en una zona que tiene una densidad en verano de momento lo que me refiero a la alcaldesa de Punta Umbría como también a la alcaldesa de Cartaya que también es una compañera senadora que sean conscientes de la riqueza que atesoran sus términos municipales y eso tesoro lo tienen que cuidar y tiene que por un lado el ministerio de transición ecológica atienda la recuperación de las playas como le digo ya más de dos años sin ningún tipo ningún tipo de obra de mejora y de adecentamiento de recuperación de su parte muchas veces especialmente en los accesos estuvieron Bandera Azul recuerdenlo la playa del Portil de Punta Umbría tuvieron durante décadas bandera azul y hoy para que tuviéramos la Bandera Azul pues tendremos que ir no a otros términos como por ejemplo el de Mazagón Palos de la Frontera donde su alcalde se ha preocupado muy mucho de tener unos acceso de tener una falla que son también por ejemplo y vanguardia de lo que pongo unos servicios atención a la ciudadanía en Internet precisamente este año también está marcado por los cambios ciertos retoques en el Partido Popular de Huelva y salud cómo sigues de general del PP que supone bueno pues compañeros de la provincia de Huelva supone 121 pero bueno yo no soy una persona nueva generación es del año 2006 una persona que he vivido dedicado a mi profesión no en la Universidad de Huelva como jefe de protocolo por lo tanto cuando se me brinda la oportunidad de ir en unas listas y salir elegido gracias al respaldo mayoritario de la gente que me dice para ir al Senado yo nada más que puedo primero dar las gracias a la ciudadanía por el ya los intereses de mi provincia de mi ciudad en el Senado en la cámara territorial y después todavía mente el Partido Popular en la provincia de Huelva la dirección nacional y regional retiren de mí para que también se plantea en la provincia de Huelva que no son otros que gobernar en la Diputación que gobernar en el Ayuntamiento no por gobernar sino para poder llevar las políticas efectivas las políticas de creación de empleo creación de riqueza a los municipios y la Diputación Provincial de la dirección me piden presente como mujer me pide nuestro Presidente Pablo Casado enfrente y colaborar con nosotros vente provincial Andrés González en esta en esta tarea 1 la política con servicio a la ciudadanía de un partido un servicio en este caso a los compañeros un servicio que siempre fue lleva un coche de responsabilidad y de y de prestar un servicio y uno lo hace como mucha calor porque lo vive y lo siente y por último vamos a mirar hacia la otra mitad de año inicio de curso político a partir de septiembre parcialmente me lo has ganado pero cuáles son los retos y como afronta esta segunda mitad de año a nivel de provincia van a llegar también la renovación de canales finalmente será Congreso Nacional pero a nivel provincial y local pues tenemos una importantísima tarea de locales de Huelva presentar el modelo de los gobiernos del Partido Popular en la provincia de Huelva Ayuntamiento de nuestra gestión de nuestra labor como representante público los gobiernos cómo pueden ser los de Lepe frontera la palma Villablanca el pueblo polígono Sanlúcar de Guadiana cómo Villanueva de las Cruces pueblos como no me quiere dejar ningún obviamente como coro Villarrasa Electric nosotros queremos trasladar a los ciudadanos la mejores políticas posibles para atenderlos y ayudarlos en su crecimiento personal y como sociedad que presentemos como digo los mejores candidatos esa es una de las tareas que a nivel interno tenemos pero después tenemos una tarea fundamental que la de repente público décima de seguir luchando por los intereses Sedano seguir viéndola revindicaciones sociales creo que la provincia de Huelva necesita de muchísimas cosas somos La Perla oculta de nuestra de nuestro país Huelva y el portavoz de turismo en tengo la oportunidad de hablar con muchísimas personas a lo largo del año y muchísimo de que me hablan de que vienen a Huelva a veranear me hablan de Huelva de lo bien que han disfrutado de su estancia en nuestra provincia de atendido de la calidad humana de su gente del entorno paisajístico que han disfrutado de lo bien que han comido decide todo son nosotros lo que tenemos ahora es que seguir luchando para que nuestra provincia no solamente sea un entorno que disfruten las personas que vienen de fuera sí que nosotros sintamos orgullo no sé lo que tenemos sino de que somos capaces de retos industriales para ayuden al desarrollo de nuestra provincia tenemos ahora unos que vienen de la Unión Europea y empresa en nuestra provincia generar enriquecer y a generar riqueza nuestra provincia en nuestra sociedad bueno pues es fundamental que luchemos por eso proyecto es fundamental que trabajemos por una por una industria limpia una industria verde economía circular que ayude a desarrollar esos nuevos objetivos del milenio objetivos de desarrollo sostenible tenemos que trabajar por dentro nuestro campo agricultura para que sea una cultura limpia cultura como tiene que venir de la mano de público que trabajen por los intereses ciudadanos y de ser en ese cometido por lo menos el esfuerzo que ponemos los restaurantes del Partido Popular está encima de la mesa yo digo cuando me preguntan muchas veces este servidor público obviamente como concierto seda no tenemos derecho al descanso pero tenemos una especial preocupación estamos aquí porque queremos estamos aquí porque nos ofrecemos tenemos que estar también al servicio del todas no siempre se nos requiere por lo tanto yo creo que que nuestro compromiso tiene que ser firme y ejemplar imagino los momentos en los que la ciudadanía ha puesto muchas veces la mirada política como debiera sus obligaciones yo en ese sentido porque también por vengo de la socia civil quiero que tenemos que ser ejemplares y tiene tiene sentido que organiza especta y por lo que viene me conteste vamos a ser muy exigente con nuestros propios compañeros para que seamos ejemplar en el servicio público y por tanto nuestro 100% de tarea de trabajo y dedicación a los aplicaciones tanto en los organismos los que estamos Congreso Senado sea Parlamento autonómico el Parlamento andaluz instituciones provinciales y local es senador y secretario general del PP de Huelva José Enrique Sánchez como siempre muy agradecido por contestar a todas las preguntas la cena con su provincia haciendo ese balance del primer año difícil años 2000 2021 y por supuesto quedamos emplazados atrás conversación contra entrevista para analizar lo que se nos viene por delante y analizarlo esperemos con la optimismo de que facturas ese crecimiento de empleo esa esa apuesta empresarial para la provincia de Huelva que necesita para ser crecimiento precisamente pues en una realidad y no quede meramente en un deseo dicho Enrique muchísimas por atender pues muchísimas gracias a ti Alejandro a todos los dientes de la copii de echarle a los que no lo han dicho todavía por una muy buenas vacaciones y que puedan descansar que es fundamental también para llegar a un nuevo curso con ganas y fue