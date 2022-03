Herrera en COPE Huelva desde el Colegio Virgen del Rocío

Herrera en COPE del Rocío en un despacho coqueto pequeñito que da al recreo escuchar los niños de fondo porque están jugando está gana mismo en este momento que todos esperábamos que llegará cuando estábamos en el colegio que salir al patio en un día en el que bueno al charco está el día que casi no han podido salir pero si finalmente no llueve a la hora del recreo y ahí están todos felices y contentos en un colegio pequeñito pero un colegio a coger un colegio que como hablaba hace un momentito con Isabel Ramírez quién la directora pues te permite esa personalizar te permite estar cerca de ellos de su familia y tener una ten mucho más dedicada a cada uno de sus alumnos a ver qué tal buenas tardes bueno gracias por recibir los aquí en el colegio un colegio que además verano 7 años y vamos a celebrar por todo lo alto el 25 aniversario y nos paro la pandemia pero bueno eso no significa que no lo hayamos disfrutado y que y que vuele durante estos 25 años y 2 más que tenemos nos 27 buenos hayamos arreglado en Huelva 27 años educando formando trabajando y que da como resultado cogió que cuántos alumnos tiene unos 320 o 320 alumnos en un colegio que se basa en que Pilar pues mira somos una cooperativa de trabajo asociado se significa que la mayoría de los profesores somos dueños del colegio en torno a una red de Cooperativas de enseñanza es un carácter especial y es que los valores cooperativos se tienen en cuenta desde que el niño en el colegio entonces bueno somos un colegio transparente con un compromiso social con el barrio estamos insertados en la vida del barrio somos 1 con una con un compromiso con la educación desde unas metodologías innovadoras activa una metodologías activas para nosotros los idiomas son muy importantes de hecho tenemos tres idiomas que están consolidados ahora mismo qué es inglés francés e italiano los alumnos de 4º de eso por ejemplo van a sacarse este año el B1 en según la Universidad Perugia en italiano y bueno creo que en estos somos únicos en Huelva en italiano la verdad es que un poquito algo sorprendente no porque pensamos cuándo se inició el segundo idioma en primaria pensamos damos francés pero ya francés lo teníamos en secundaria y la verdad es que cuando salen al Instituto llevan bastante buen nivel de francés y entonces pensamos en una lengua que fuera atractiva una lengua que fuera amable una lengua que a ellos les resultará también mira por no estresar a los niños tan pequeños no con un segundo idioma y teníamos posibilidad porque teníamos a personal formado en el centro en este idioma y empezamos a dar italiano la verdad que nos sorprendieron todos los alumnos porque es que aman el italiano yo que soy de inglés estoy un poco celosa pero es verdad que les encanta el italiano lo disfrutan y bueno les abre la mente también a lo que son nuevos idiomas desde una perspectiva muy como digo muy sencilla muy amable y muy cantarina no que el italiano es también muy cantarín y la verdad es que muy bien nos resulta y además claro con la raíz en latín que que nos viene mucho mejor a nosotros que el inglés aunque te ponga celosa un B1 últimamente ya sobre todo en inglés porque el lenguaje de la comunicación internacional no pero es verdad que el italiano se está abriendo puertas y en la universidad por ejemplo hay muchísimos unos que se van de erasmus a italiano y vuelven ya con un B1 con un B2 en italiano los que los que pueden avanzar un poquito y bueno pues eso ya nosotros lo llevamos Adela y bueno como eso de ser dueños de un colegio además de profesores pues es un reto muy ilusionante cada día porque nosotros empezamos como te digo hace 27 años un grupo de profesores pequeñitos cinco seis profesores que acababan de salir de la facultad que tenían ilusión por aprender y dio la casualidad de que el Obispado vendía por así decir el código de centro con el edificio de más y bueno además de ser profesores pues teníamos espíritu emprendedor y entonces pues nos lanzamos a formar una cooperativa y a comprar el colegio es mucho nuestra historia para nosotros no es un trabajo es nuestra vida y entre nosotros decimos a modo de broma no los profesores somos casados unos con otros porque claro porque hemos tenido hipoteca juntos hemos tenido proyectos juntos hemos tenido un momento es un poco difícil espera un momento es muy satisfactorio y en ese momento la plantilla del colegio es una plantilla estable sigue siendo una plantilla joven puesto que aquí nadie se va a jubilar en los próximos 10 años seguro y han entrado muchos profesores nuevos con mucha con mucho espíritu emprendedor también con innovación somos un grupo humano fortalece muy sólido y que nos gusta educar y nos gusta que la familia del centro se sientan como parte también de nuestra familia somos la familia SVR llamarnos a nosotros no la familia SVR y bueno el ser dueño pues lo que implica eso está en mi casa con lo cual la tengo que cuidar más implica que no se vea ya como un una profesión sino que aquí es una pasión y es responsabilidad tuya tu trabajo cada día porque es como dice tu casa y que esto siga para alante un plus digamos no porque sabemos que los proyectos que podemos empezar van a continuar a largo plazo porque sabemos que el de inglés va a ser el de inglés el año que viene y el queda plásticas el de plástica y alomejor cambiamos que un año alguien de primaria ciencias naturales y otro año de las ciencias sociales pero el proyecto continua no entonces eso quiera que no nos da S Plus no tenemos Infantil Primaria y Secundaria tenemos infantil primaria secundaria y tenemos una guardería un centro infantil qué es carcajada también es el de la cooperativa y eso nos nutre también de alumnos que llegan que no estén en la misma zona pero nos llegan al colegio más de la mitad de la clase de 3 años viene de nuestra escuela infantil con lo cual ya verán también impregnado un poco filosofía del colegio y como dice como labor importante en la zona si estamos inmersos en lo que es el barrio porque los niños por ejemplo vienen del barrio aunque vienen otros de no solamente nos nutrimos dale uno del barrio pero estamos presente en la vida del barrio ahora mismo acabamos de recopilar antes de que tú llegarás todo el material de Ucrania y que hemos recopilado y entonces pues sí allí a la iglesia ucraniana decir que somos un centro solidario muchas gracias Isabel enhorabuena vosotros por venir