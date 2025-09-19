"Los cohetes han sonado, las campanas han repicado y las puertas de la ermita se han abierto de par en par… Nuestra Madre, la Reina del barrio, ya está en casa", así anunciaba la Real y Muy Antigua Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, Motril, la vuelta a la ermita de la Virgen de las Angustias tras dos meses de restauración por parte del restaurador motrileño y vecino del barrio, Jesús Ortega.

Vuelve la Virgen de las Angustias a su ermita de Motril más preciosa que nunca

Precisamente el mismo Jesús nos explica en COPE cómo ha sido el proceso. "Cuando veíamos a la Virgen sin vestimentas, se notaban grietas en el interior del cuerpo, que realmente no se ven, pero si estaban ahí y aparte de eso, una gran suciedad acumulada por el paso del tiempo, por los barnices, que con el tiempo se van oscureciendo, se van a amarilleando y van cambiando el aspecto de la imagen", y es que como nos dice el experto, hay que tener en cuenta que la Virgen no está expuesta en un museo, está presente en los cultos, se mueve, sale en procesión, se hacen levantás, se viste… y todo esto conlleva un deterioro como la marca de los alfileres, la grasa de las velas… "Es normal, por mucho cuidado que se tenga, al fin y al cabo, ese deterioro siempre está ahí".

Con Jesús también hablamos de la imagen de la Virgen, que se bendijo el 22 de septiembre de 1942, según los datos aportados por Manuel Domínguez, Cronista Oficial de Motril, en la revista que edita la hermandad. Es obra de Domingo Sánchez mesa y está tallada en madera, es una imagen para vestir y el Cristo, si está tallado entero, con una anatomía bastante perfecta. La Virgen también tiene algunos postizos para dar más realismo como pestañas de pelo natural, las lágrimas que son de cristal y los ojos también son de cristal.

Para Jesús por supuesto ha sido un gran honor llevar a cabo esta restauración: "ha sido todo un privilegio que hemos vivido en mi casa, con la mayor felicidad que os podéis imaginar, por lo que eso supone, ya no solo como restaurador, sino como motrileño, vecino del barrio y como devotos que somos aquí en casa de ella, porque es la Virgen de nuestra casa, así que mejor imposible. También es una gran responsabilidad tener algo así entre tus manos", nos dice contento.

El año pasado comenzaron todos los trámites que hay que realizar, para una restauración de estas características, como los permisos de la parroquia, los hermanos también tienen que dar su visto bueno y presentar un proyecto a la Archidiócesis de Granada, a la oficina técnica de restauración, para obtener también su visto bueno. Una vez aprobado todo ello se ha llevado a cabo la restauración que ha consistido en "tratamientos de limpieza, consolidación de grietas, estucado, y reintegración cromática con una capa de protección final… Así que ha sido una restauración bastante completa", nos explica Jesús.

Con el resultado final todo el mundo está contento, porque su aspecto sigue siendo el mismo, pero más limpia.