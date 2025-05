Verónica Callejón en COPE: "hemos llevado los 3.000 años de historia a unos 6.000 escolares"

Motril - Publicado el 09 may 2025, 14:12 - Actualizado 09 may 2025, 14:45

En Almuñécar se desarrolla un programa muy interesante sobre patrimonio para escolares, "Un mar de historias", cuya coordinadora es Verónica Callejón, quien nos habla sobre ello: "Desde hace cuatro años que yo me hago responsable de este programa y en este tiempo hemos llevado los 3.000 años de historia a unos 6.000 escolares. Lo bonito y el objetivo principal de este programa "Un mar de historias", es acercar a los más pequeños la importancia de quienes éramos, cómo cuidar el patrimonio, entenderlo para saber protegerlo, y que luego ellos en casa, también cuenten lo que han aprendido, porque es muy importante que se transmita ese conocimiento. La práctica totalidad de los escolares de Almuñécar ya han pasado por el "Mar de historias" en los diferentes itinerarios que hay previstos para cada edad, pero lo mejor de todo es que llevamos en este tiempo abriéndolo, ya que por ejemplo, este año, el 80 % de los participantes no son de Almuñécar, sino que pertenecen al resto de la provincia e incluso hemos ampliado al 20 % los estudiantes de Erasmus, es decir, estudiantes de lugares y países tan distantes como Estocolmo, Polonia, Eslovaquia, Italia, Francia… Ya conocen la historia de Almuñécar “, explica Verónica.

Verónica Callejón en el Acueducto con alumnos

Este programa se divide en varias partes, "una que se guía a través de un niño fenicio, que cuenta cómo era la sex fenicia hace 3000 años y luego hay otros itinerarios que se centran en la edad romana con Claudia, que es una niña hija del ingeniero y arquitecto que construyó el acueducto romano y ella es la que cuenta cómo son las termas, para qué servían, el acueducto, la longitud… Y como lo construyó su padre y todo eso a través de un cuento. Y hay otros dos itinerarios para primaria y secundaria "romanos por un día“, en los que se convierte a los alumnos en romanos a pensar como romanos de los de hace 2000 años y entender para qué usarían todo lo que hay todavía hoy en pie y el de “"cuatro piedras", para los más mayores, donde los alumnos se convierten en arqueólogos por un día, para que aprendan a ver el patrimonio con ojos de arqueólogo, y así entender de un modo interactivo lo que estamos viendo", explica la coordinadora. Este programa es exclusivo para centros escolares, desde cero años hasta la educación permanente.

Verónica Callejón en el Majuelo con escolares

Verónica también nos dice que “"nos cuentan los conserjes de los museos, que por las tardes los niños vienen para traer a sus padres y contarles la historia y es maravilloso. Incluso en verano me encuentro alumnos que he tenido de otra ciudad, que me dicen: es que he venido a enseñarles a mi familia todo lo que aprendí, así que claro, es un programa imprescindible, necesario y muy reconfortante".