“El verdadero progreso se mide por la igualdad de oportunidades" dice Rafa Caballero en el I Blue Women Summit en Motril

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada junto a la Autoridad Portuaria, el ayuntamiento de Motril, Diputación de Granada y Combo Comunicación, ha sido entidad organizadora del I Foro Blue Women Summit, un encuentro empresarial que ha reunido a un nutrido grupo de mujeres emprendedoras, empresarias y con un papel muy importante en los puestos de liderazgo en la Costa Tropical y provincia, para celebrar y encumbrar un pilar tan fundamental de nuestra sociedad: el liderazgo de la mujer.

En su intervención, Rafael Caballero, presidente del ente comarcal, destacó el papel de la mujer emprendedora “como una pionera, una creadora de oportunidades, la arquitecta de sus propios sueños y la capitana de su propio barco navegando hacia un mar estrechamente vinculado a la Economía Azul”.

00:00 Volumen Descargar Rafa Caballero, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical

En el Panel de Expertas, las invitadas, representantes de diferentes sectores económicos, sociales, empresariales y políticos, analizaron los diferentes métodos de afrontar los retos de la Economía Azul en la Costa Tropical, con sus desafíos y oportunidades, mientras que la Mesa Redonda versó sobre las oportunidades de Emprendimiento, Empleabilidad y Desarrollo Empresarial.

“Queremos felicitar a todas las participantes y en especial a nuestra compañera en el gobierno de la Mancomunidad, Fausti Béjar, por mostrarnos la visión de la mujer en situaciones que hasta hace muy poco eran inimaginables, y que, afortunadamente, ahora son el resultado de muchos años de lucha y la prueba de que la igualdad es la que mueve el mundo”, afirmó Caballero.

Sus experiencias sobre el esfuerzo realizado para hacer del liderazgo femenino una realidad protagonizó el contenido de todos y cada uno de los momentos de esta jornada, porque el emprendimiento femenino no es solo una cuestión de negocios, es una revolución silenciosa que ha transformado comunidades, creado riqueza, y lo más importante, inspirado a las próximas generaciones que ya ven en la igualdad de oportunidades algo natural.

En este foro hemos conocido las historias de éxito de mujeres que han desafiado a la sociedad con valentía, ingenio y una inquebrantable determinación. “Ellas son la prueba de que el coraje no tiene género, y que la pasión, cuando se combina con el trabajo duro, es la clave para desbloquear un futuro brillante de progreso”, concluía Caballero Jiménez.