Teletrabajo desde Almuñécar y La Herradura, un lujo a nuestro alcance que muchos ya disfrutan

El alcalde de Almuñecar, Juan José, Ruiz Joya, cnos cuenta en los micrófonos de COPE, las excelencias de su municipio como capital turística de la Costa Tropical “ somos referente en Andalucía, un referente en España y estamos trabajando mucho para romper esa estacionalidad turística, tan manida, pero tan cierta, y la verdad es que este año hemos podido comprobar cómo se ha alargado un poco más el verano, cómo hemos tenido, gracias al buen tiempo, muchísimos turistas que han venido a pasar largas temporadas en nuestra ciudad y hemos notado mucho también el teletrabajo. Ahora estamos trabajando en destinos que no veníamos haciéndolo y que están teniendo muy buen resultado como puede ser Francia o los países nórdicos, donde vemos que es un turismo de calidad y son turistas que pasan largo tiempo en nuestra ciudad, y evidentemente ahí tenemos que incidir, y sobre todo una cosa fundamental y que decidimos en su día, y que es hacer promoción donde hay vuelos directos al aeropuerto de Málaga. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos ahí y yo creo que está teniendo un muy buen resultado" apuntaba el alcalde.









La campaña del Patronato de Turismo de Almuñecar promocionando el destino en el centro de la capital de España también está siendo llamativa, “hemos hecho una promoción que está dando muy buen resultado y además en redes sociales me ha impresionado mucho, porque no sé cuántas etiquetas tengo en Instagram, en Facebook… De gente que pasa y que en alguna ocasión ha estado en nuestro municipio, y se alegra de ver Almuñécar y La Herradura . Son unas 300 carteleras, las que hay en todo Madrid, sobre todo en el centro, también en las estación de Atocha y por ejemplo ayer me decía una madrileña que “ hemos tomado Madrid“, así que yo creo que ha tenido buen resultado “ nos cuenta el alcalde.









Juanjo también nos habla del SICTED y de formar parte de estos destinos turísticos inteligentes, donde se busca la calidad en los servicios, formar a los empresarios y dar servicios de calidad a los que nos visitan y hacerlo de la mano de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y de todos los medios de que se dispone ahora mismo", apunta.

Así lo comunican desde el Ayuntamiento de Almuñécar

Turismo Almuñécar se sube al podio de la excelencia turística. El destino pasa a formar parte del nuevo Comité Interdestinos del SICTED, órgano de participación destinado al intercambio de información, actuaciones y evolución de la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino para el periodo 2024 – 2025, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Almuñécar La Herradura entra así en este selecto grupo de 12 destinos en todo el territorio nacional.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha señalado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid , que “este Comité está destinado, además, a la armonización de las actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los destinos y a la supervisión de la correcta implantación del modelo SICTED, entre otras”. Y añade: “Es un honor que Almuñécar integre el grupo de 12 Destinos del Comité Interdestinos del SICTED para 2024-2025 junto a los municipios de Archena, Carmona, Castellón de la Plana, Colmenar de Oreja, La Adrada, Levante Almeriense, Murcia, Peñíscola, Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas, Sierra de Guadarrama y Valencia, además de las comunidades autónomas de Madrid Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta”.

En su valoración tras la integración, Daniel Barbero, teniente alcalde de Turismo, ha manifestado que “formar parte del Comité refrenda la apuesta que Turismo Almuñécar desarrolla año tras año, así como por parte del resto de agentes públicos y empresas privadas participantes en el proyecto. Esto constituye un empuje y en aras de reforzar el posicionamiento del destino y el grado de satisfacción de los visitantes a nuestro municipio”.

El director del Patronato de Turismo y gestor SICTED en el destino, Felipe Puertas, ha informado que el Comité está formado por representantes de la Secretaría de Estado de Turismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE), los destinos participantes, comunidades autónomas, entidades locales supramunicipales, contando con un total de 21 miembros, entre los que ha sido elegido Almuñécar”. Puertas ha destacado que el SICTED ha adquirido una importantísima dimensión en todo el país alcanzando ya a 258 destinos, 9.428 empresas adheridas y 7.343 empresas distinguidas, constituyendo una marca de calidad reconocida nacional e internacionalmente.