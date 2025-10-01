Un año más, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, ha querido acompañar a los profesionales y empresarios de las empresas hortofrutícolas de la comarca presentes en Fruit Attaction en Madrid, el lugar donde se presenta la oferta y la demanda internacional en frutos y vegetales, para planificar campañas y abrir puertas a nuevos mercados, bajo las premisas de comercialización, innovación, calidad y conocimiento.

Rafa Caballero en COPE: "La lotería de la lluvia tiene apuestas cada vez menos ganadoras"

“Visitamos Fruit Attraction en Madrid mostrando desde la Mancomunidad nuestro apoyo al sector agrícola de la comarca de la Costa Tropical. Es evidente que el gobierno comarcal apuesta por la agricultura, uno de los principales motores económicos de la comarca junto al Turismo, de ahí nuestro interés por compartir con ellos una de las jornadas de trabajo que llevan a cabo”.

Fruit Attraction 2025 se presenta como el principal instrumento de promoción para el sector hortofrutícola con el objetivo de dinamizar la actividad comercial internacional.

Rafa Caballero en COPE: "La lotería de la lluvia tiene apuestas cada vez menos ganadoras"

“Es importante recordar que la próxima semana, concretamente el 8 de octubre, tenemos una jornada dedicada a la Agricultura, a sus retos y desafíos, y, por tanto, una nueva muestra del apoyo que mantenemos con nuestros agricultores y empresarios”, ha afirmado Caballero Jiménez. “Y no es sólo en estas citas o en fechas concretas, estamos con ellos siempre que nos necesitan, en sus reivindicaciones y en todas las actividades en la que nuestra colaboración y presencia es requerida o necesaria”.

El presidente comarcal ha concluido expresando su deseo de que “esta feria sea un éxito y que el sector hortofrutícola de la Costa Tropical siga posicionándose como referente nacional e internacional con los mejores y más singulares productos del mercado”.