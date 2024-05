El presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical vuelve a reivindicar las infraestructuras

Comunica la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, que su presidente, Rafael Caballero, ha asistido al Círculo de Empresarios que organiza la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, y que ha tenido como invitado especial al presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía y de Jerez y, también, de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.





En un encuentro al que han asistido entre otras personalidades, Javier Rubiño, presidente de AECOST, Julio Rodríguez Martín-Feriche, presidente de la Cámara de Motril, Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril, Antonio Granados, delegado del gobierno andaluz en Granada, José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril o el diputado nacional, Carlos Rojas, el presidente de la institución comarcal, Rafael Caballero ha aprovechado el altavoz y el arropo de los empresarios para reivindicar las infraestructuras de la Costa Tropical y que nos hacen, a su juicio, perder competitividad, con respecto a otras regiones, centrando su discurso en las canalizaciones de las presas de Béznar y Rules, los espigones y escolleras del litoral granadino y que el puerto de Motril sea el único en España que no está conectado por tren con Madrid y por ende con todos los mercados.

Rafael Caballero ha lamentado que “lanzar mensajes reivindicativos se ha convertido en norma en esta comarca. Hemos tenido conocimiento de que el Desglosado nº3 de la presa de Rules no va a tener financiación europea, porque el Gobierno Central no ha finalizado el proyecto ni presentado. Con lo que volvemos a constatar que el problema de la Costa Tropical no está en la Costa Tropical, sino fuera”.

“El Gobierno de España no está haciendo los deberes. Ayuntamientos de distinto signo político nos pusimos en marcha para presionar al Gobierno Central para que acelerara la redacción de los proyectos, porque se acababan los plazos de presentación, para recibir los fondos europeos. Se pasó el mes de enero, febrero, marzo y estamos a 31 de mayo y este Gobierno ha dado lugar a que se pierdan 105 millones de euros de los fondos NextGeneration, ha explicado Caballero.





El presidente del ente comarcal ha lamentado que “lo peor es que ahora, las administraciones públicas, en verano, ralentizan su actividad, y nos tememos que nos tengamos que ir a septiembre u octubre para alegar una posible ampliación del plazo. Pero estamos perdiendo mucho tiempo para la Costa Tropical, para los agricultores y para la creación de más de 10.000 puestos de trabajo que se podrían crear si pudiéramos poner en regadío las hectáreas de cultivo que pueden regarse con las canalizaciones en funcionamiento”.

Para finalizar, Rafael Caballero ha asegurado que su compromiso con la Costa Tropical, con los agricultores y con el empleo es firme y “vamos a seguir luchando en nuestras reivindicaciones y tocando en las puertas que sean necesarias hasta conseguir lo que es justo y necesario para la Costa Tropical”.