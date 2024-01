El precio de intención de venta en Motril es el más alto de los últimos 15 años

Nuestro experto Inmobiliario José Luis Escudero nos pone al día del estado actual del mercado inmobiliario en Motril y la costa de Granada y cuáles son las previsiones del mercado inmobiliario en 2024.



El precio de intención de venta de los portales inmobiliarios es el más alto de los últimos años en Motril y esto se ha producido por una falta de oferta de vivienda, que hace que se venda todo lo que está en precio y quede a la venta lo que no se vende. El origen de esta dinámica proviene de un mercado inmobiliario local basado en la rotación, que al verse influenciado por noticias negativas, ha frenado la oferta, pero no la demanda, que continúa creciendo.



Esto no quiere decir que el precio de venta sea el más alto, ya que hay una diferencia entre el precio de intención de venta y el precio de cierre de las propiedades.



Por este motivo, nuestro experto inmobiliario recomienda al comprador estar muy preparado y ágil en la toma de decisión y al vendedor estar muy informado para elegir muy bien el precio en el que sale a la venta su propiedad, ya que esto marcará la diferencia entre poner a la venta su propiedad o venderla.



Para 2024 se espera una normalización en los tipos de interés, lo que tranquilizará a las familias reactivando este mercado de rotación frenado en 2023.



José Luis Escudero, termina haciendo alusión a los datos que ha recabado en 2023, donde más de la mitad de las propiedades que puso a la venta se vendieron en ese precio de salida de venta, ampliando su número de clientes satisfechos.

