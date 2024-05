El Partido Popular de Almuñécar califica de "vergüenza" perder los fondos europeos para Rules

El presidente del PP de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha calificado de “vergüenza”, que las obras y los proyectos de canalizaciones de Béznar y Rules se hayan perdido “por la dejadez de funciones del gobierno de España del PSOE, que ha perdido los fondos europeos Next Generation porque en vez de estar a lo importante está en otras cosas”.





Ruiz Joya ha manifestado que “el Gobierno parece más interesado en Cataluña, el País Vasco o en crear conflictos internacionales que en trabajar en los proyectos de Granada y concretamente en los Desglosados 3 y 4 que son los que traen el agua de la presa de Béznar-Rules a Almuñécar y La Herradura”.









Que no venga el agua de ese Desglosado nº 3, ha reflexionado el también alcalde sexitano, “que afecta directamente a los agricultores de nuestra tierra, atenta de lleno contra nuestra economía. Pero que esto se produzca porque el Gobierno socialista no ha sido capaz de redactar todos los proyectos medioambientales necesarios para proceder a obtener las subvenciones de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea, es mucho más doloroso y muestra mucho más la dejadez de este gobierno y de este PSOE”.





Para Ruiz Joya, “la Costa Tropical ha perdido una oportunidad histórica de tener en su mano la financiación que culminara los Desglosados de la presa de Rules para que llegara, a través de esas canalizaciones, el agua para regadíos a los agricultores y regantes de Almuñécar y La Herradura y el PSOE lo ha desaprovechado, dejando por el camino miles de puestos de trabajo que se podían haber creado en torno a la puesta en valor tantas hectáreas de cultivo”.









Desde el PP, ha explicado el presidente de los populares de Almuñécar, “hemos puesto encima de la mesa y hemos manifestado ese temor. Lo ha dicho la consejera andaluza Carmen Crespo, lo hizo la delegada provincial, Carmen Lidia Reyes, y yo mismo como alcalde, hemos mostrado nuestra preocupación por la lentitud con la que avanzaban estos proyectos y advertimos que esta desidia podía llevar al traste su financiación con fondos europeos, y así ha sido”.





“Está claro que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene otras prioridades. El agua no es su prioridad. Almuñécar no es su prioridad. Ahora solo esperamos poder darle una solución a la pérdida de 105 millones de euros que eran fundamentales para las obras de esas conducciones”, ha finalizado Juanjo Ruiz Joya.