María Ángeles Escámez hace una nueva propuesta para que se desconvoque la huelga de basura en Motril

La teniente de alcalde de Personal, María Ángeles Escámez, informa que en la mañana de hoy se ha reunido con representantes del Comité de Huelga para intentar llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga de basura que sufre Motril.

Escámez indica que teniendo en consideración la comunicación efectuada al Comité de Huelga el pasado 15 de abril y que fue rechazada por la asamblea de trabajadores del Servicio de Limpieza, basándose en que “la propuesta remitida no garantiza el cumplimiento de la resolución más allá de los dos meses de mandato que le quedan a este equipo de Gobierno y vulnera los derechos individuales de cada trabajador”, la teniente de alcalde a expresado que ante la perspectiva negativa “de situarnos en un escenario de huelga durante estas fechas festivas de Semana Santa, y con la convicción de mejorar el planteamiento expuesto, he formulado una ampliación a los trabajadores”.

“Para dar mayor seguridad jurídica sobre la intención de este equipo de Gobierno del cumplimiento ofrecimiento de no recurrir más allá del Tribunal Superior de Justicia, así como de no interponer nuevas acciones jurídicas o administrativas que pudieran conllevar la no ejecución del fallo, en el supuesto que, fuese contrario a los intereses del ayuntamiento, se propone que sea llevada al Pleno municipal para su ratificación por todos los partidos políticos”, explica Escámez.

Igualmente, la teniente de alcalde de Personal propone que la parte social “se reserve el derecho de interponer las acciones jurídicas que estime oportunas contra el fallo del TSJ, si la sentencia recaída no estimase sus pretensiones”.

Finalmente, María Ángeles

Escámez subraya que en interés de la ciudadanía “todas las partes deben de acceder a un acuerdo, transigiendo en sus posturas, por lo que mejorando la propuesta inicialmente facilitada, tengan a bien valorar esta ampliación, aceptándola, y en su consecuencia desistir de la huelga, y todo ello, para salvaguardar la paz social que debe regir en la ciudad de Motril”.

Según han comunicado los representantes de los trabajadores, esta última propuesta del equipo de Gobierno será debatida por el Comité de Huelga y los empleados del Servicio de Limpieza en la tarde de hoy miércoles.