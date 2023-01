La Mancomunidad solicitará a Costas que los espigones de la Costa Tropical se tramiten de urgencia

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, María José Sánchez también se encuentra en Madrid apoyando a los municipios de la Costa Tropical en su paso por la Feria internacional de turismo FITUR.

Para la presidenta “ la mancomunidad es una institución que sirve para aprovechar las economías de escala y para hacer un trabajo conjunto para el desarrollo comarcal. Su objetivo principal es el ciclo integral del agua, pero a lo largo de los años ese acuerdo entre los 20 ayuntamientos que conforman la mancomunidad, hace que realicemos otro tipo de actividades como por ejemplo la promoción del turismo “, nos dice.

Por otra parte María José se refiere a los daños que está causando el temporal de poniente en las playas granadinas: "Pues la situación es diferente en cada municipio. Entre los alcaldes, hemos podido mantener algunas conversaciones para comprobar en qué estado estaba nuestras playas, y desde luego el temporal ha hecho muchísimo daño en toda la Costa Tropical, pero fundamentalmente en la playas de Motril y en las de Albuñol. La playa de la Rábita se ha quedado sin áridos por completo y en el Pozuelo nos está entrando ya el agua por los Badenes hasta el pueblo. Tenemos algunas zonas del pueblo incluso inundadas. Esto nos tiene que hacer pensar que esa regeneración por la que tanto estamos luchando durante hace años tiene que tramitarse por vía de urgencia. No nos queda otra alternativa. Si nosotros queremos ofrecer un turismo de calidad, unas playas óptimas a lo largo de todo el año, no tenemos que esperar a ese límite del verano cuando acaben los temporales, yo creo que se tienen que tramitar esos espigones por vía de urgencia, porque es algo imprescindible para apoyar a nuestro sector turístico, y para apoyar ese desarrollo económico que tanto necesitamos en nuestra comarca, para simplemente que la gente joven no tenga que ir irse a otro sitio y asentar a la población de nuestro territorio", nos continuaba diciendo la presidenta de la Mancomunidad.

Desde el ente supra municipal se van a dirigir al ministerio, de medio ambiente, a la dirección General de costas para que tramite todos los espigones de prioridad uno y todos los que estaban dentro del plan de estrategia de la Costa de Granada, que se presentó en el año 2017 y que se tramiten absolutamente todos por el trámite de urgencia.