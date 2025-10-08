COPE
Córdoba
Córdoba

Segunda entrega de “Camino al Vía Crucis Magno”: la mirada de los periodistas y el pulso cofrade de la provincia

A pocos días del Vía Crucis Magno de Córdoba, hemos hablado con los periodistas Jesús Cabrera, Luis Miranda y José Antonio Primo para conocer sus perspectivas sobre este gran acontecimiento. Además, conversamos con el alcalde de La Rambla, y descubrimos qué hay detrás de los viajes religiosos.

Segunda entrega de "Camino al Vía Crucis Magno de Córdoba 2025"

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

