Mancomunidad de la Costa Tropical exige que el gobierno explique la financiación de los desglosados

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha asistido a la visita que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha realizado a las obras del Desglosado nº 9 de las canalizaciones de las canalizaciones de Béznar y Rules, en la que ha dejado en el aire la financiación del resto de Desglosados, tras perder 105 millones de euros de fondos europeos, por no entregar los proyectos a tiempo.

Rafael Caballero, ha agradecido la visita, pero ha lamentado que “no venga con noticias sobre la financiación de los Desglosados 3 y 4 que son los que llevan las canalizaciones y el agua a los cultivos del valle del Río Verde, Almuñécar y La Herradura. Los ciudadanos no entienden de trámites administrativos, los ciudadanos quieren saber cuándo llegará el agua a sus campos. Son cientos de familias afectadas y entre todos tenemos la obligación de buscar soluciones”.

Agradecemos también que el secretario de Estado haya entonado el mea culpa en su intervención por los retrasos sufridos, - ha continuado Caballero-, pero exigimos saber cómo va a continuar la obra con los Desglosados 3 y 4 que afectan a los municipios de Ítrabo, Molvízar, el valle del Río Verde y Almuñécar y La Herradura”.

Vídeo









El presidente de la institución comarcal del litoral granadino ha explicado que la agricultura y la industria que gira alrededor de ella, son uno de los pilares de la economía de la comarca de la Costa Tropical y el agua es vital para el regadío. Por tanto, “estas infraestructuras no son un capricho, son una necesidad y no podemos tener esta incertidumbre, después de que el Gobierno de España, ha dejado perder 105 millones de euros de fondos europeos para las canalizaciones de Rules, por no presentar a tiempo los proyectos en Europa, de no saber cómo se va a financiar esta obra y de donde va a sacar el Gobierno de España la parte que se ha comprometido sufragar”.

Caballero ha aclarado que tanto la Junta de Andalucía como la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, “hemos consignado el dinero y tenemos contemplado en nuestros presupuestos la parte que nos corresponde. Falta el Gobierno Central y vamos a seguir exigiendo una respuesta”.

Para finalizar, Rafael Caballero ha manifestado que “no vamos a permitir discriminaciones entre margen izquierdo y derecho de la presa de Rules y que se trabajen en unos Desglosados mientras los demás sufren retrasos. La Costa Tropical es una única comarca y todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a que se construyan infraestructuras que benefician a todos”.