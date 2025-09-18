Luisa García Chamorro en COPE: "Estamos bastante preocupados con la playa en la Punta del Santo. Hay que darle una solución ya"

El verano de 2025 en Motril ha sido excepcional. Según nos comenta la alcaldesa Luisa García Chamorro, quien nos comenta, en una programación especial que hemos realizado desde el Salón de Protocolo del Ayuntamiento de Motril, que ahora se están recogiendo los frutos de los trabajos previos.

Ha habido prácticamente un lleno de turismo nacional y algo también de turismo francés y a partir de ahora, para la temporada de otoño invierno, se espera que las visitas sean más bien de europeos, buscando el buen tiempo y las actividades deportivas como el golf o el ciclismo. Una muestra de ello es en la buena ocupación que va a presentar el Hotel Impressive Playa Granada con un 95 o 96 de ocupación en septiembre.

Otro éxito del que se ha disfrutado este verano, ha sido la Senda Litoral, para lo que nos decía la alcaldesa que los usuarios están pidiendo que se ilumine, algo que se ha transmitido a Costas, así que se espera que para el año de 2026 sea así. También se ha podido contar con una nueva zona de calistenia y parques infantiles, ya que la idea es que esta senda se utilice durante todo el año.

Luisa también recalcaba el esfuerzo económico que se ha hecho desde el Ayuntamiento para programar más de 100 actividades "la gente que viene a Motril no solo repite, sino que también recomienda Motril para pasar sus días de descanso. La limpieza también se ha considerado", nos dice la regidora, con la que también comentamos otro asunto que hemos podido observar durante todo el verano, y es que la trataron de alarmista por parte de la Subdelegación del Gobierno, cuando dudó de la finalización de las obras del espigón "me decían loca cuando dije que las obras del espigón no iban a estar para el verano“, recuerda Luisa.

Precisamente este jueves se celebra una reunión con costas para tratar el problema de la desaparición de la playa, en la Punta del Santo por la zona del hoyo 19, donde se ha tenido que actuar de urgencia con una escollera "estamos bastante preocupados", nos dice la alcaldesa "porque hay que tener memoria y cuando el primer escalón que se produce, hace unos años, se produce en el Hotel Impressive, donde se tuvo que hacer una escollera y tal y al final, pasando los años, el escalón se comió toda la playa y llegó a Los Moriscos. Ahora el escalón ha empezado en el hoyo 19, y como empiece a avanzar nos quedamos sin la Playa de Poniente, con lo cual tienen que darle una solución ya”.

Luisa también hace referencia a la "parada técnica" que se ha realizado en la finalización de las obras del espigón de Playa Granada, que tenía que estar terminado en Junio y tardará por lo menos, cuatro meses más.