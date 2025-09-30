Luisa García Chamorro en COPE: "No se puede competir si no tenemos agua y más terreno cultivable"

Motril ha vuelto a tener representación institucional en Fruit Attraction 2025, la mayor feria hortofrutícola de Europa, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en el complejo IFEMA Madrid. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada de la concejal de Agricultura, Raquel Escámez, ha participado en esta feria internacional para poner en valor el arduo trabajo y la calidad de los productos agrícolas de nuestra ciudad y de toda la Costa Tropical.

Durante su visita, los miembros del gobierno municipal recorrieron los expositores mo-trileños presentes en la feria. La alcaldesa destacó que Fruit Attraction es “una herra-mienta comercial extremadamente importante para la comercialización a escala mun-dial”, subrayando que los productos motrileños deben ser “puestos en valor por su mag-nífica calidad”. Además, resaltó la relevancia del sector hortofrutícola para la economía local: “Cuidar y mantener este sector en forma es una misión primordial de nuestro go-bierno”.

Por su parte, la concejal de Agricultura, Raquel Escámez, puso en valor el esfuerzo de los trabajadores del campo, resaltando su “implicación y ahínco por sacar adelante las cosechas de Motril”.

Durante la visita, los representantes municipales destacaron la importancia de Fruit At-traction como escaparate internacional, un evento que reúne a más de 90.000 clientes de aproximadamente 135 países y que permite a los productores locales establecer nuevos vínculos comerciales y ampliar su proyección nacional e internacional.

Para finalizar, la alcaldesa quiso agradecer a los agricultores y comercializadoras loca-les “su esfuerzo y compromiso por llevar la marca de nuestra ciudad por el mundo”, reiterando que el Ayuntamiento de Motril se mantiene como un aliado firme de todas las empresas y productos locales.