"Cuando llegan personas a un sitio tampoco es necesario avisarlo con antelación" dice el Subdelegado del Gobierno en Granada

Ante el malestar creado a los vecinos de Carchuna, en Motril, por la llegada de un centenar de inmigrantes, sin previo aviso, a alojarlos en un hotel que no está en funcionamiento en primera línea de playa y que no cuenta todavía con las licencias oportunas de ocupación por la administración local y la inmediata reubicación de estas personas por otros centros de Andalucía, le preguntamos al Subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla y nos dice que no hay que avisar en este tipo de situaciones. Que son las oenegés las que se encargan de esta atención prestada a los inmigrantes y que se trasladaron a otros lugares de acogida al surgir un problema administrativo "Normalmente cuando llegan personas a un sitio, tampoco es necesario avisarlo con antelación" y que "son personas que están en un sistema de protección internacional y tampoco es un número especialmente llamativo", asegura.

Calificó al hotel como "recurso" para este tipo de acciones, aunque resulta extraño y no se aclara, el porqué se contó con este lugar para esta acogida sin comprobar en qué situación se encontraba y recordar que en otras situaciones similares, normalmente se avisa a los ayuntamientos donde se van a recibir a estas personas en acogida, según nos aclaran fuentes municipales.

El Presidente de la ELA de Carchuna y Calahonda, Juan Alberto Ferrer, explica en redes sociales que el desalojo de los inmigrantes acogidos en el hotel La Perla de Carchuna se debió a un "tema administrativo": “Lo que ha pasado no es más que un tema administrativo. El Hotel en cuestión aún no tiene ningún tipo de licencia municipal para poder realizar cualquier tipo de actividad y mucho menos albergar personas en su interior. La ELA de Carchuna no fue informada de forma oficial hasta las 9:30 de la mañana de ese mismo día, por lo tanto, nos encontramos con una situación ya creada, en la que no podíamos colaborar de ninguna forma, porque no había visto una previsión. Lógicamente, no podíamos permitir la estancia de personas dentro de un hotel que no garantizaba la seguridad de ninguno. Si se nos hubiera comunicado con tiempo, hubiéramos podido hacer una actuación en la que hubiésemos intentado, con los recursos de la ELA, haber ayudado a estas personas, pero cuando nos encontramos con una situación ya creada, era imposible, por lo tanto, no podíamos permitir la estancia de esas personas allí, porque no cumplían con los requisitos. Quiero decir con esto que no fue un problema de voluntad ni de sensibilidad, simplemente fue un tema administrativo de que no se respetaron los procesos. Desde la ELA, defendemos cualquier actuación en nuestro territorio, pero que se haga respetando nuestra autonomía y sobre todo, respetando a los vecinos de Carchuna y Calahonda. Desde aquí decir, que la próxima vez que esto suceda, pedimos que se haga con responsabilidad y que se haga de la forma en la que todos podamos contribuir y sin nocturnidad y alevosía”.