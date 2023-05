Las obras de las canalizaciones de Rules podrían comenzar a comienzos del año que viene

Por fin se mantuvo el pasado lunes la reunión anunciada entre Gobierno de España y Junta de Andalucía para ponerse de acuerdo en la financiación de las canalizaciones de Rules, 20 años después de la inauguración de la presa.

Hablamos con Fernando Moreno, Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Gualdalfeo, que de vuelta de Madrid, nos explica como fue la reunión, lo que se ha acordado y sus impresiones al respecto. Fernando espera que lo hablado en la reunión se cumpla y que se agilicen todos los trámites para que podamos beneficiarnos de los fondos de resiliencia.

Los regantes han defendido bien sus intereses y el coste de estas obras ( desglosados 9 y 3 ) correrá íntegramente por parte de la Junta de Andalucía y que asciende a 5´5 millones de euros, así que cuando se firme el convenio que está preparando Acuaes, quienes firmarán serán Junta de Andalucía, Gobierno de España y Mancomunidad de Municipios, ya que para el 10% que corresponde al ente comarcal, sólo se adelantará el dinero, pero al final lo pagaremos entre todos con un canon en el recibo del agua... y son 5'5 millones de euros.

Junta de Andalucía

Informa la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que su consejera Carmen Crespo, ha mantenido una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, con el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con regantes de la provincia de Granada para constituir la comisión técnica en la que se abordará el proyecto de las conducciones de Béznar-Rules. Crespo se ha mostrado “satisfecha” del papel de la Junta de Andalucía para desbloquear la que ha calificado como “una obra histórica” y que ha quedado patente en la reunión de hoy.

La consejera de Agua ha subrayado que, “pese a tratarse de una actuación de competencia estatal, y tal y como nos comprometimos por escrito con los regantes, hemos hecho un esfuerzo importante, por los agricultores y vecinos de la provincia de Granada, y hemos incluido 15 millones de euros en el III Decreto de Sequía para desbloquear los desglosados 3 y 9 de las conducciones de la presa de Rules”.

La consejera ha incidido, no obstante, en que “hay que darle la máxima celeridad al proyecto de obra del Desglosado 3”, que según ha informado el Ministerio no previsto hasta julio y, por tanto, va retrasado. Carmen Crespo ha explicado que “lo ideal hubiera sido que este convenio ya recogiera tanto el Desglosado 9 como el 3”. No siendo posible, lo que ha pedido es “la máxima celeridad” para poder firmar, como han hecho con el 9, un acuerdo de las mismas características. Carmen Crespo ha subrayado la importancia de sendos desglosados tanto para el abastecimiento como para el riego en la provincia de Granada.

Por otra parte, la consejera ha hecho hincapié en que “se debe continuar y seguir avanzando, dada la importancia de esta actuación, en la redacción del resto de desglosados en los que se divide la obra”. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha estado acompañada en la reunión de trabajo por el secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, así como por la directora general de Recursos Hídricos de la Consejería, Susana Benavides, y el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, el granadino Vicente Azpitarte.

Diputación Provincial de Granada

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha participado por videoconferencia, en la reunión convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. A la reunión, que Entrena ha calificado de “muy positiva”, han asistido, presencial o por videoconferencia, representantes de la Dirección General de Aguas, Ministerio de Agricultura, Sociedad Estatal Acuaes, Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Comunidad Regantes del Bajo Guadalfeo, delegado del Gobierno en Andalucía y subdelegada del Gobierno en Granada.

“Ha sido una reunión constructiva, de acuerdo respecto al desglosado 9 y a su financiación, que permitirá que las obras puedan salir a licitación en junio”, ha señalado Entrena. Respecto al desglosado 3, se ha dado a conocer que el proyecto estará acabado en julio de este año y comenzaría la tramitación ambiental. “Hay un compromiso de las partes, del Gobierno de España y de la Junta, para su financiación”, ha precisado el presidente de la Diputación.

También ha considerado relevante que en la reunión se haya dado a conocer la secuencia de la contratación de la redacción de proyectos de los desglosados pendientes. Así, en el encuentro han informado que la redacción de los proyectos de los desglosados 10,2, 4, 5 y 1 se podría encargar de manera simultánea y, posteriormente, una vez que estén redactados estos proyectos, se encargaría la redacción de los desglosados 6,7 y 8, dejando el número 11 para el final. Tal y como han señalado en la reunión, ello es así porque unos desglosados dependen de otros.

Además, se ha puesto sobre la mesa la propuesta de convenio que deben aprobar las partes para su posterior firma. Por parte de Acuaes, se ha informado que en la reunión del Consejo de Administración, prevista para el próximo 25 de mayo, se llevará la aprobación del convenio y la licitación de la obra del desglosado número 9.

Igualmente se ha acordado constituir una comisión técnica bilateral entre las dos administraciones –Ministerio de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura- para el seguimiento de los proyectos

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada

La valoración de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical a la reunión celebrada hoy en Madrid para tratar la financiación de las conducciones del Sistema Béznar- Rules es positiva. “Al menos se ha desbloqueado el tema de la financiación de los desglosados 3 y 9 tras el acuerdo alcanzado y eso nos da esperanzas para pensar que podemos ver las máquinas trabajando en nuestra comarca a final de 2023 o principios del 24”

Sánchez explica que se ha llegado un acuerdo por parte del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Mancomunidad Costa Tropical y Comunidad de Regantes, para la firma del convenio del desglosado 9 y por parte del Ministerio también han acordado “agilizar los máximo posible el desglosado 3 y a la licitación del resto de los proyectos”.

Según informa la presidenta comarcal “a lo largo de mayo o principios de junio firmaremos ese convenio y en julio ya por fin saldrá a licitación el desglosado 9”.

Desde Mancomunidad muestran su satisfacción “aunque creemos que este acuerdo se podría haber alcanzado antes pero nunca es tarde”, puntualiza Sánchez que se muestra optimista “después de tantos meses de intenso trabajo para que este acuerdo llegara, dando el pistoletazo de salida a la ejecución de una infraestructura que tendría que estar hecha hace muchos años porque paliará de forma definitiva la escasez de agua y la sequía que tanto está perjudicando, sobre todo, a nuestros agricultores”, concluye Maria José Sánchez.

