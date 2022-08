Las iglesias seguirán iluminadas y la Policía Local prestará servicios extra en las Fiestas de Motril

Todo el mundo tiene ganas de fiestas este año 2.022, después del parón de la pandemia y se nota en el ambiente de todas las actividades que se programan en todos los pueblos.



Hoy hemos estado en la Feria de Día de Motril, en su inauguración y en el desfile de cabezudos con la charanga y sobre todo los niños estaban volcados en disfrutar.

Vídeo







La cadena COPE ha estado presente en la plaza de España y allí hemos hablado con la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro y con el concejal de fiestas Alejandro Vilar. Ambos coincidían en que han intentado crear un programa festivo para que haya variedad de actividades para todos los motrileños y visitantes. También se ha tenido en cuenta que las actividades sean gratuitas en su mayoría.









La alcaldesa de Motril nos adelanta que se va a cambiar el recinto ferial: ”Se ha visto que el Ferial de Motril, pero no de ahora, por distintas circunstancias no ha cuajado en el sitio en el que está, en el cortijo del Conde. Porque esté lejos, porque esté cerca… Y de hecho tengo que decir que ya se ha contratado un equipo por parte del área de urbanismo y obras públicas, donde ya se está estudiando, yo creo que en pocos meses se dará el resultado de esos estudios, para hacer una modificación del ferial y traerlo más cerca de la ciudad, pero también hay que buscar una ubicación que no moleste. Estamos en ello y tiene que ser uno de los grandes proyectos de la siguiente legislatura, el cambio de ubicación del ferial para que se utilice también aparte de los días de feria. Tiene que ser un ferial moderno, que se utilice como ferial, pero que después el resto del año tenga otros usos, como una feria del libro, para conciertos, o incluso un parque… En pocos meses presentaremos un boceto de lo que entiende este equipo de gobierno que tiene que ser el nuevo Ferial de Motril, porque repito, lleva muchos años allí y no termina de cuajar “, nos decía Luisa que también apunta que irá instalado en la zona sur De Motril.



Otro anuncio que hacía Luisa es que se ha desbloqueado el conflicto que había con la policía local de Motril y que si va a prestar servicios extra durante las fiestas y que habrá puntos violeta de apoyo y contra la violencia de género. También hemos comentado el asunto de actualidad con respecto a apagar las luces de edificios públicos. Finalmente el Santuario de Nuestra Señora de la cabeza y la Iglesia Mayor de la Encarnación no se apagarán por la noche, pero el resto de edificios públicos sí.









Repasamos también las actividades festivas y el concejal de fiestas habla sobre las críticas que se reciben por parte de la oposición sobre la programación. Alejandro Aguilar apela a que las críticas se realicen cuando terminen las fiestas y se haga balance, como también hará el gobierno municipal. Y hablando de críticas, la alcaldesa también contesta las recibidas porque la pregonera sea un cargo político de la Junta de Andalucía, y recuerda como el partido socialista se gastó 9.000 € en pagar a una actriz para que pregonase las fiestas de Motril o como el delegado del gobierno en Andalucía ha pregonado las fiestas en La Malá, y no pasa nada.

