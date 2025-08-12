La Junta de Andalucía repara un camino rural en Los Guájares dañado por la DANA de 2024

Comunica la Junta de Andalucía en Granada, que el delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto a la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Lidia Reyes, han visitado en Los Guájares el Camino de las Madres, objeto de una serie de obras de reparación tras quedar seriamente dañado a consecuencia de la DANA acontecida de finales del pasado año.

La Junta de Andalucía ha financiado el 100% de las inversiones, que en el caso de Los Guájares, ascienden a unos 110.000 euros. En concreto, se ha actuado en tres puntos de este camino en donde se produjo una elevada concentración de arrastres tanto en el cauce principal (obra de paso muy dañada), como en los tramos contiguos por escorrentía en cunetas.

El tramo central se encontraba casi impracticable, y los tramos de aproximación también están muy dañados. Se propuso la reconstrucción de la obra de paso mediante muros de escollera parcialmente hormigonada, así como de la rasante del camino y sus cunetas laterales en desmonte, ya que todos esos elementos de drenaje superficial y pavimentos se encuentran muy deteriorados. La antigua zahorra fue totalmente eliminada y se ha mostrado insuficiente.

Granados se mostró satisfecho al comprobar el resultado de los trabajos realizados, recordando que se llevó a cabo “una actuación muy especial”, y con “una respuesta inmediata por parte del Gobierno de la Junta Andalucía del presidente Juan Manuel Moreno para atender a todos los agricultores que se vieron afectados por aquellas lluvias torrenciales”. Según informó, las obras desde hace varios meses están totalmente terminadas, pagadas, abonadas y sobre todo generando trabajo con el apoyo a los agricultores”.

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, señaló que los efectos de la DANA dejaron una carretera que quedó muy perjudicada por los arrastres”. Ahora, una vez finalizados los trabajos, “ha quedado perfecta, dando un servicio a una gran parte del municipio, municipio eminentemente agrícola por lo que son muchos los vecinos que a diario transitan por esta vía”.

El alcalde del municipio, Antonio Mansilla, agradeció a los representantes de la Junta en Granada la “rapidez a la hora de actuar en este camino, uno de los más importantes para la agricultura de nuestro municipio, porque da acceso a un gran número de explotación agrarias, principalmente de invernaderos.” También celebró que, con esta actuación, se garantice que en futuras DANAS los caminos no queden cortados como nos pasó en la pasada”.

La Junta de Andalucía repara un camino rural en Los Guájares dañado por la DANA de 2024

Recordar que fue el Consejo de Gobierno, mediante acuerdos de 5 y 12 de noviembre de 2024, declaró desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, por la DANA acontecida entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, y que afectó en la provincia de Granada a 17 términos municipales como fueron Baza, Cogollos de Guadix, Dólar, Guadahortuna, Los Guájares, Huéneja, Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique, Cúllar, Cortes de Baza, Caniles, Benamaurel, Valle del Zalabí, Guadix, Purullena y Villanueva de las Torres. La inversión total ascendió a 482.780 euros.