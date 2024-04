"Imposición, persecución y veto", dicen los 4 concejales expedientados del PSOE de Motril

La ejecutiva del PSOE de Motril, que encabeza como secretario general Francisco Sánchez Cantalejo, ha decidido abrir expediente disciplinario a 4 concejales socialistas de 6 que componen el grupo municipal, ante la negativa de que se cambie a la actual portavoz, Flor Almón, por el concejal y también secretario local Francisco Sánchez Cantalejo. Ante esto comunican lo siguiente:

Los cuatro Concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Motril que hemos tenido conocimiento de la apertura del expediente disciplinario manifestamos:

- No es grato para nosotros pronunciarnos públicamente sobre asuntos del partido, pero en este caso, se está perjudicando a concejales socialistas que no llevamos ni un año en el cargo y que estamos trabajando honestamente por el interés de toda la ciudadanía de Motril.- Hemos tenido conocimiento de la apertura de un expediente disciplinario por la nueva ejecutiva local que quiere imponer un modelo de organización del grupo municipal que no comparte la mayoría de los concejales- La ejecutiva local no ha querido escuchar, ni dialogar con el grupo municipal. Ni integrar a la otra mitad del partido, pese a los esfuerzos por normalizar la tensa situación a la que se nos somete y que ya hemos trasladado en reiteradas ocasiones a la dirección provincial. Hace dos meses tomaron un acuerdo de forma unilateral y sin consulta previa que fue notificado esta semana.- Los cambios no son de contenido político, no hay discrepancias políticas, es un episodio más de querer excluir a personas sin un motivo político.- La anterior secretaria general Flor Almón dejó la secretaría general precisamente para evitar una crisis política mayor. Pero la nueva ejecutiva continúa con su actitud de imposición, persecución y veto.- Nos produce una profunda tristeza e indignación que compañeros que han sido protagonistas de este proyecto ahora actúen así contra los que son sus compañeros.- Los concejales del grupo municipal socialista seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo por la Ciudad de Motril y defenderemos en cualquier instancia nuestra dignidad y honorabilidad pese al acoso al que estamos sometidos desde el primer día por la nueva ejecutiva.- Esperamos que cuanto antes esta situación termine y se vuelva a la normalidad, sin provocar más perjuicio a las siglas del PSOE.