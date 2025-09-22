"Hay que consumir pescado y marisco fresco de Motril"

Se ha presentado la 3ª Edición Feria del Mar de Motril En el marco del Plan de Producción y Comercialización de la campaña 2025, la asociación Organización de Productores Pesqueros de Motril (OPP85) organiza la tercera edición de la Feria del Mar de Motril, que se celebrará el día 4 de octubre de 2025 en la Lonja Pesquera de Motril y alrededores de la dársena pesquera.

El éxito obtenido en las ediciones anteriores de la Feria del Mar de Motril, hace necesaria la realización de una tercera edición para darle continuidad a la estrategia de la OPP 85 de poner en valor sus productos pesqueros y promover un consumo responsable, haciendo uso de su marca colectiva: MarDeMotril.

La presentación ha tenido lugar en la sede OPP85 Cofradía de Pescadores de Motril, donde ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, resaltando que se pretende dar a conocer la pesca motrileña en todas sus facetas, sensibilizarnos con lo duro que es este trabajo y familiarizarnos con el magnífico producto de nuestras aguas.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril

Suponiendo la consolidación de un proyecto que ha crecido año a año y se ha ganado un espacio clave en la agenda local. Con el eslogan principal: "Del esfuerzo de nuestros pescadores, a la mesa de tu hogar" y con el lema secundario: "Apoya la pesca local y sostenible de Motril.

Inma Carrasco, gerente de la Asociación Organización de Productores Pesqueros de Motril - OPP85, nos explica el importante trabajo que realiza la organización para modernizar el sector, que es la única forma de no desaparecer, aunque reconoce que hay una gran preocupación ante las posibilidades de pesca, ya que han dejado muy pocos días para faenar.

Consume productos frescos de nuestros barcos de la OPP85", el objetivo principal de la Feria es transmitir cercanía, orgullo local y sostenibilidad apelando a la conciencia del consumidor, para poner en valor y promocionar la producción de la flota de la OPP85, dar visibilidad al producto de proximidad y poner en conocimiento de la población y de los visitantes, las bondades de nuestros productos y las prácticas de pesca tradicional y responsable que llevan a cabo los miembros de la OPP.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Inma Carrasco, gerente de la Asociación Agrupación de Productores Pesqueros de Motril OPP85

Este evento, dirigido al sector pesquero y a sus familiares, pero abierto a toda la ciudadanía, está organizado por la OPP 85, cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía y cuenta con la colaboración de entidades del territorio, tales como la Autoridad Portuaria de Motril, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, el Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Aula del Mar CEI.MAR-UGR, Coral Soul, Galpa Alborán, etc.

Susana Peña, concejal de Consumo del Ayuntamiento de Motril, animaba a la participación en este día que será una fiesta muy educativa para las familias.

Se trata de un encuentro gastronómico que también será una oportunidad para divulgar de forma lúdica los valores de la OPP 85 y visibilizar el trabajo de las personas integrantes del sector pesquero granadino.

Durante esta III Feria, tendrán lugar actividades para los más pequeños, mediante las cuales se acercará de manera divertida y didáctica la pesca a los consumidores del futuro.

También estarán a disposición de todos los visitantes diferentes actividades divulgativas en espacios habilitados de manera específica donde el público recibirá información acerca de la explotación respetuosa de los recursos marinos, la conservación del medio, los proyectos que realiza la OPP 85 para recuperar los recursos pesqueros, etc.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Carmen Lidia Reyes, delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

La delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Granada, Carmen Lidia Reyes, destacaba el gran trabajo que se hace desde el sector y la Lonja de Motril, que es ejemplo para otros puertos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Apertura del recinto y Bienvenida a la Feria.

10:00 Inauguración a cargo del Sr. Presidente de la OPP85 y autoridades asistentes.

10:30 Entrega de materiales y visita libre a stands y photocalls.

11:00 Ponencia “La vida viene del mar: beneficios nutricionales de los productos pesqueros”, a cargo de Emilio Martínez de Victoria Muñoz. Catedrático Emérito de Fisiología. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Granada. Miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo.

Actividades familiares:

• Gymkana del mar.

• Talleres infantiles “Pequeños chefs del mar”.

• Visitas guiadas por la dársena pesquera para dar a conocer nuestras embarcaciones, artes de pesca, productos del mar, etc.

12:30 Taller showcooking con chef y degustación. Iván Mateo, chef local propietario de Espacio IME, mostrará en vivo cómo preparar productos pesqueros procedentes de la OPP85.

14:00 Degustación de productos pesqueros de la OPP85. Arroz marinero, fideuá, pulpo al zoquillo, migas marineras, etc.

16:30 Merienda marinera infantil.

• Taller de merienda marinera: “Fish & Pancakes”.

17:00 Entrega de premios y reconocimientos:

• Entrega de placas de la Red de Custodia alimentaria de la OPP a los nuevos agentes asociados.

• Premios a participantes de talleres de cocina y gymkana.

17:30 Despedida y cierre.