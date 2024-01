"Hacer una huelga ahora sería nefasto para nuestra agricultura" nos dice Alfonso Zamora

Analizamos con Alfonso Zamora, Gerente De ECOHAL, la situación que sufren nuestros agricultores por el bloqueo de las protestas en Francia. Alfonso nos contaba cómo se ha destruído el producto de algunos camiones, sobre todo entre el viernes y el sábado pasado, que hubo un parón absoluto y que en este miércoles no hay tantos destrozos, pero sí parones y retrasos.

Muchos camiones están en ruta, pero están totalmente desatendidos. En Francia no se actúa y el gobierno español tampoco los defiende estas protestas por las imposiciones ambientales que está poniendo Europa y que son tan duras: “yo creo que gran parte de los motivos, por lo que están protestando los agricultores no solo en Francia, sino en Alemania, Bélgica, y probablemente en España, sea esas imposiciones ideológicas, desde el punto de vista medioambiental, con poco o nulo soporte científico y que están haciendo que cada vez la actividad sea más complicada y la verdad es que el gobierno español tampoco vemos que haya dado un golpe en la mesa y defienda firmemente, más allá que algunas declaraciones del ministro de Agricultura.

Alfonso nos comentaba como ya organizaciones agrarias están anunciando movilizaciones, y esto sería tremendamente perjudicial porque nos encontramos en plena campaña: “hemos visto como las organizaciones agrarias están valorando y ya han anunciado que están pensando en sumarse a estas reivindicaciones, cosa que no decimos que no sea oportuno o no, pero si hay que tener cuidado porque la agricultura en España es muy amplia y a nosotros en plena campaña, pues la verdad, creemos que no sería lo más oportuno. Otra cosa además es lo que digan las organizaciones agrarias y otra cosa es lo que quieran hacer los agricultores, que no siempre van en la misma línea. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque es una situación muy delicada. Es fácil sustituir a un proveedor de perecederos de un día para otro, pero a lo mejor no es fácil sustituir a un país completo, pero desde luego, todo lo que sea dejar puertas abiertas a que puedan llegar a esos destinos productos de otro país, pues lo estamos viendo. Estamos viendo como en nuestro principal destino que es Alemania, tenemos que pasar forzosamente por Francia, pero otros destinos como Grecia o Turquía no tienen que pasar por Francia y están aprovechando esas ventanas y además hay un problema fundamental, que todo lo que signifique un retraso en la entrega, conlleva normalmente una penalización, porque está recogido en los contratos o bien porque se hagan reclamaciones por calidad, con o sin razón, pero muchas veces incluso el cliente no quiere atender a la lógica, y la lógica es que tenemos que pasar por Francia y no se nos está permitiendo circular con normalidad".

Lo peor es que ahora la campaña está en su mejor momento y con buenos precios en pepino y cherry.