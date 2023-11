¿Habrá cambio de gobierno en Salobreña? Esta semana saldremos de dudas

El Gobierno del Ayuntamiento de Salobreña está en crisis. Una parte del gobierno tripartito formado por PSOE (5 concejales), IU (2) y PMÁS Salobreña (2), concretamente este último (PMÁS) ha propiciado preparar una moción de censura contra el actual alcalde Javier Ortega del PSOE.

Todo indica que las discrepancias han llegado a raíz de unas viviendas de protección oficial que se construyeron en la Caleta, por la empresa constructora de Juan Collado, componente del Gobierno municipal y que, desde 2022, fueron adquiridas por la empresa Oliva Premium S.L,, de la que forma parte otro concejal en este caso de la oposición y quien ahora se posiciona como candidato a alcalde por el Partido Popular, Rafael Bosch. Esta empresa ha solicitado al Ayuntamiento que las viviendas pasen a ser libres, algo que creó muchas reticencias entre la corporación municipal, con plenos donde se hablaba de "pelotazo urbanístico". El caso es que la promotora ha denunciado al Ayuntamiento por no celebrar el pleno donde se vea este asunto y llegó la crisis.

Desde hace semanas se habla de esta moción de censura en la que ya han firmado 8 concejales de los 9 necesarios para que salga adelante y el voto que falta es el de una concejal de Convergencia Andaluza, de los tres que tienen. Mariola Martínez, por lo visto no quiere formar parte de un gobierno que no sea de izquierdas, por lo que todas las miradas se vuelven al concejal de Vox, Manuel Martín, que nos asegura que no lo tiene nada claro y que "a esta moción le falta maduración".

En la tarde de este miércoles, se va a celebrar una asamblea en VOX para decidir definitivamente que hacer, si apoyar o no la moción contra el alcalde del PSOE en el gobierno de Salobreña. Su concejal nos dice que por ahora hay un 80% de probabilidad de que salga el NO.

Así que Partido Popular con 3 concejales, Convergencia Andaluza que de tres concejales firman dos, PMÁS Salobreña con sus dos concejales actualmente en el Gobierno, Ciudadanos con un concejal y el posible voto de VOX, podrían poner como alcalde a Rafael Bosch del Partido Popular.

Quiniela complicada la que se presenta. ¿Pero si no sale qué? Pues el alcalde socialista, Javier Ortega, también está haciendo los deberes y llevan el mismo tiempo intentando recomponer su gobierno. A ver quién se lleva el gato al agua.