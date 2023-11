Hablando de sequía: "Tenemos los pozos secos o salados, que es veneno para los subtropicales"

La situación no hace más que empeorar porque no llueve y lo saben muy bien los agricultores de la zona más occidental de nuestra comarca. Hablamos con el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, José Manuel Fernández, que nos cuenta la dramática situación que se vive en los campos de Almuñécar, La Herradura, Jete, Otívar y Lentegí, a consecuencia de la sequía.

"No llueve y el acuífero que nos abastece en la zona está bajo mínimos históricos, con una intrusión marina terrible y, por lo tanto, los pozos o bien están secos y no se puede sacar agua o bien están salados y en vez de agua sacan veneno para las plantas".



Este año la sequía lo está afectando todo, nos decía José Manuel, tanto en el aguacate, el Mango y el Chirimoyo, "hemos tenido temperaturas muy elevadas que han dificultado el cuaje, después hemos tenido esta sequía tan terrible que hace que la planta tenga un estrés hídrico, tremendo y luego también ha habido días de mucho viento que ha ayudado a tirar la poca fruta que había, con lo cual este año, se trata de una campaña para subsistir y la idea que tienen los agricultores de Almuñécar Jete, Otívar y Lentegí es intentar mantener las plantaciones, de la única forma que se pueda y en esas estamos".

Las consecuencias de esta falta de agua se hace patente en muchas fincas que ya se ven sin plantas."Hay varias fincas que están ya taladas a 10 o 15 cm. del suelo, pero en los próximos días si sigue la situación, iremos viendo cómo se van secando muchas más y otras que están heridas de muerte. Lo único que podemos es intentar utilizar las herramientas que tenemos y para eso, la Junta Central de Usuarios está trabajando para que a partir de enero, y ya que este jueves tenemos junta de gobierno para pasar por el presupuesto, realizar una actuación para hacer unas pequeñas infraestructuras que nos ayuden a utilizar directamente el agua de la recarga, en vez de tirarla al acuífero, por qué no podemos esperar a que mejore el acuífero y la idea es ir repartiéndola por las comunidades, al riego que le toque semanalmente, para dar un riego de refresco y que ayude a salvar la planta" nos explicaba el presidente.



Sobre las canalizaciones de Rules, José Manuel nos explica que "el desglosado nueve de Rules viene a garantizar el abastecimiento porque llega desde Rules hasta Molvízar y es verdad que es un tramo común, para que en un futuro, podamos garantizar también el riego, pero en la actualidad lo único que hace es garantizar el abastecimiento".



Y es que en el campo de la zona de Río Verde no se salva casi nada, como nos comenta: "Nosotros tenemos prácticamente el 90 % de nuestro suelo agrícola en un estrés hídrico como no se recuerda, con lo cual, es prácticamente todo. Es evidente que es una situación arrastrada de hace muchos años sin lluvia y el acuífero, que es nuestra fuente, está en mínimos históricos, con una sal tremenda y, por lo tanto, afecta a toda la agricultura de la comarca".

Como podemos comprobar una situación muy grave con pocas soluciones inmediatas.