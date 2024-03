Fiestas de San José en la Herradura del 16 al 19 de marzo

El alcalde de Almuñécar y el teniente de alcalde de La Herradura, Juanjo Ruiz Joya y Daniel Barbero, han presentado el programa de Fiestas Patronales de La Herradura, en honor a San José, que se celebran del 16 al 19 de marzo y que traen este 2024, como platos fuertes a Chenoa, Óscar Martínez de los 40 Principales y a la Orquesta Tentación.

La caseta oficial estará ubicada en el recinto del Castillo de La Herradura, y las fiestas tendrán como novedad una caseta para mayores, con actividades y conciertos, situada en la sala ‘Pepe Gámez’ del Centro Cívico de la Bahía.

Juanjo Ruiz Joya, ha manifestado “que son unas fiestas muy arraigadas, donde los herradureños participamos muchísimo y mostramos el cariño y la devoción a nuestro patrón San José”. Además, “son las fiestas que nos anuncian que ha finalizado el largo invierno y llega la primavera”.









“Estas fiestas se están consolidando en la comarca y vemos como cada año recibimos la visita de muchos vecinos de otras localidades de las provincias de Málaga y Granada, con lo que contribuimos a dinamizar la economía de los negocios locales”, ha añadido el alcalde.

Por su parte, el teniente de alcalde de La Herradura, Daniel Barbero, ha adelantado que “llevamos muchos meses preparando la programación de las fiestas” y ha destacado las novedades en el ámbito infantil y también para los mayores, que “disfrutarán de las comodidades del Centro Cívico, con su caseta ubicada aquí, con actividades y conciertos durante los tres primeros días de fiestas”.

Barbero ha defendido la ubicación de la caseta oficial en el recinto del Castillo, donde también se desarrollará la feria de día, “porque reúne las condiciones necesarias de infraestructuras, amplitud y seguridad”.

El responsable de la gestión municipal en La Herradura ha destacado como platos fuertes en estas fiestas, el concierto de Chenoa, la actuación del DJ de los 40 Principales Óscar Martínez y la Orquesta Tentación, “sin desmerecer por supuesto, el colofón, que llegará con la ofrenda floral que cumple 20 años, la misa en honor a San José, la procesión por las calles de La Herradura y el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales”.

Para finalizar, Juanjo Ruiz Joya ha felicitado a Daniel Barbero y a todo su equipo por la preparación de estas fiestas que tienen para mí una connotación especial y ha invitado a vecinos y visitantes a “sumarse y participar con alegría en todos los actos y también con responsabilidad”.

PROGRAMA DE FIESTAS SAN JOSÉ 2024

Viernes 15 de Marzo

10:30h Concurso de redacción infantil “VIRANA” “Homenaje a mis abuelos”. Auditorio “Diego Martínez”, Centro Cívico. Desayuno sano en Sala de Exposiciones “Pepe Gámez”

16:00h en adelante, Día del Niño, con precios populares en los columpios.

Sábado 16 de Marzo

10:00h Torneo de Tenis organizado por Antonio Valero. Club Las Palomas.

10:00h III ª CAMINATA CONTRA EL CÁNCER , inscripciones en la Plaza del Mercado. Recorrido: salida desde la Plaza del Mercado hasta peña Parda, la Caleta y Regreso al Mercado Municipal. Inscripciones 5€ a favor de la AAEECC. Todos los participantes recibirán bolsa de regalos. Al finalizar se realizará una clase de zumba, a cargo de Evi Martín, en la Plaza del Mercado de la Herradura.

10:30h Radiografía facial, rutina beauty, taller de maquillaje a cargo de “Clínica Barbero”. Sala de Coro en el Centro Cívico de La Herradura.

11:00hTradicional fiesta infantil juegos y cucañas en la Plaza del Centro Cívico.

12:00h Paseo familiar en bici, salida desde el punto de encuentro de la Asociación Ciclista, al lado del Chiringuito Bambú. Organiza la Asociación Ciclista La Herradura.

12:00h Empieza la diversión con la Charanga “Llena que nos vamos

12:30h InauguraciónVI Exposición de fotografías del Foto Club. Mercado Municipal.

13:30h Inauguración de la Feria de Día amenizada por DJ Spiry. Castillo de La Herradura.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 13:00h hasta las 18:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.

17:30h Torneo de Ping Pong organizado por Antonio Valero”. Club Las Palomas.

19:30h Actuación de “Bahía Flamenca” (directora de baile Geno Rodríguez). Auditorio “Diego Martínez”, Centro Cívico.

20:00h Gran pasacalles inaugural fiestas patronales de San José “Las Princesas Golosinas” desde el Polideportivo Las Maravillas (calle Sauces), bajada por Rambla del Espinar, Avda. Prieto Moreno, Paseo Andrés Segovia hasta recinto ferial.

21:00h Inauguración del recinto ferial y encendido del alumbrado de las fiestas, junto al pórtico de entrada del ferial. Acompañados por las “Princesas Golosinas”.

22:00h Inauguración “Caseta del Mayor” sala “Pepe Gámez”, Centro Cívico. Con la actuación del “Show Ancoda”. Degustación de vino español.

00:30h Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas, Castillo de La Herradura. Amenizada por la Orquesta “La Tentación” y DJ Charly Ro.





Domingo 17 de Marzo

10:00h Torneo de convivencia de Fútbol 7 de las categorías Pre-Benjamín. Benjamín y Alevín. Participan los clubes locales: C.D. La Herradura 2005, C.D. Almuñécar City y C.D. Almuñécar 2021.

10:00h Final Torneo de Pádel, Organizado por Club de Pádel Las Palomas.

10:30h Primera experiencia en Jábega para niños y mayores “embarcadero Dani´s”. Organiza Club de Remo, “Piratas de Calaiza”.

12:00h Torneo de Pickleball, organizado por Antonio Valero. Club Las Palomas.

12:00h. Exhibición de aeromodelismo. FunFly RC Costa Tropical. Organiza Club de Aeromodelismo Costa Tropical. Playa del Carbón.

13:00h Feria de Día amenizada por Dj Spiry. Castillo de La Herradura.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 13:00h hasta las 18:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.

16:00h Carrera de cintas a caballo, organizado por la Peña Ecuestre de La Herradura. Playa del Carbón.

18:00h Musical infantil “La Princesa de la Luz” en el auditorio “Diego Martínez”. Recogida de invitaciones en la Tenencia de Alcaldía de La Herradura.

22:00h“Caseta del Mayor” Sala “Pepe Gámez”, Centro Cívico. Con la actuación del Coro Rociero “Cosas Nuestras” y “Show Ancoda”.

23:30h CHENOA en concierto, Caseta Oficial de Fiestas, Castillo de La Herradura.

01:30h Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Castillo de La Herradura. Amenizada por DJ Oscar Martínez y DJ Charly Ro.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 21:00h hasta las 05:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.





Lunes 18 de marzo

8:00h Concurso de pesca, inscripciones al 685593401 Manuel. Premios para los ganadores y pieza mayor. Al finalizar habrá una barbacoa enfrente de la Playa del Carbón.

11:00h Juegos infantiles gigantes, parchís, bolos, oca … Plaza de la Independencia.

13:30h Feria de Día amenizada por DJ Spiry. Castillo de La Herradura.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 13:00h hasta las 18:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.

16:00h Tradicional corrida de cintas a caballo, organizada por la Peña Ecuestre La Herradura.

16:00h Tradicional corrida de cintas en la Calle Real. Acompañados por la Charanga “Llena que nos vamos” y los gigantes y cabezudos. Modalidades: cadete y adultos. 1º premio: 1 Jamón Serrano, donado por la Asociación de Amigos de La Herradura.

18:00h Ofrenda Floral. Salida desde el Centro Cívico. Colabora, Asociación de Mujeres S. XXI y Coro “Cosas Nuestras”. Invitamos a todos los asistentes a participar luciendo sus trajes flamencos.

19:00hSanta Misa en la Iglesia San José acompañados por el Coro “Cosas Nuestras”

22:00h Gran espectáculo piro-musical de Fuegos Artificiales a cargo de “Pirotecnia Zaragozana”. Una fusión de luz y sonido, donde el fuego baila al ritmo de la música bajo el escenario del cielo.

22:30h“Caseta del Mayor” sala “Pepe Gámez”, Centro Cívico. Con la actuación de Miguel Moreno y Carlos Neyall y “Show Ancoda”.

23:00h Festival Flamenco Urbano y verbena popular amenizada por la Orquesta “La Tentación” y DJ Spiry. Caseta Oficial de Fiestas, Castillo de La Herradura.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 21:00h hasta las 05:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.





Martes 19 de Marzo

09:00h. Repique de Campanas desde la Iglesia de San José, con motivo del día de nuestro Patrón.

12:00h Santa Misa en honor a San José. Acompañamiento Musical por la Coral “Bahía de la Herradura”, dirigida por Algis Zaboras.

12:30h Concierto en la Plaza de la Iglesia de San José, ofrecido por la Banda Municipal de Música de Almuñécar.

13:00h. Feria de Día amenizada por DJ Spiry. Castillo de La Herradura.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 13:00h hasta las 17:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.

20:00h Solemne Procesión en Honor a nuestro Patrón San José, acompañada por la Agrupación Musical “Nuestra Señora de la Encarnación”

Itinerario: Salida del Templo; C/ Canalejas; Calle Las Flores; C/ Real; C/ Acera del Pilar; Paseo Andrés Segovia; Calle Eucalipto; C/ Alhambra; C/ Barranquillo; encierro en su Templo.

Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Castillo de La Herradura. Amenizada por la Orquesta “La Tentación” y DJ Charly Ro.

Se habilitará un servicio de autobús desde las 21:00h hasta las 05:00h que saldrá, cada 15 minutos, desde la parada de autobuses (frente rotonda de la Playa) hasta el Castillo de La Herradura.