Este año la Virgen de la Cabeza de Motril volverá de la procesión a un Santuario a oscuras

Hablamos con la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro sobre varios asuntos de actualidad relacionados con la localidad. En primer lugar hacemos balance del mes de julio que ha sido bastante bueno en afluencia de turismo. Han pasado casi 7.000 personas por la oficina de turismo y en este mes, de los cuales el 80 % se trata de turismo nacional y en las encuestas que se realiza a estas personas, apuntan que vienen a este destino buscando playas y nuestra gastronomía. Las plazas hoteleras, que por desgracia son pocas en Motril, han estado al 90 % de ocupación. En general la hostelería está contenta con los resultados de este mes y también en cuanto al empleo ha bajado el paro en Motril un poquito, han sido 80 personas más las que se han empleado en ese mes de julio. Se espera que en agosto suba algo más.

Por lo demás el verano evoluciona contranquilidad, las playas ya están al 100 × 100, tras el retraso sufrido a principio de verano y solo queda instalar una ducha específica en la playa canina que además se ha ampliado. También las actividades culturales están teniendo mucho éxito como el cine al fresquito.

Luisa García Chamorro nos contaba que este año no hay mercadillo nocturno en la playa de Poniente, pero por causas ajenas al Ayuntamiento, ya que así lo han decidido los propietarios de los puestos. También con la prohibición de entrar en la playa de Poniente el castillo piro-musical se va a desarrollar entre el chiringuito Alonso y la rambla de las brujas.



Fiestas



El próximo viernes se presentan las fiestas patronales de Motril, que arrancarán el día nueve con el pregón a cargo de la Consejera de Fomento Marifrán Carazo, a las 20:30 horas en la plaza de las Palmeras. También se quiere aprovechar la visita de la Consejera para que ponga la primera piedra de la segunda fase de la Ronda Sur que ya está adjudicada.

La feria de día durará tres días, el día 15 tendrá lugar la procesión de la patrona y el fin de la feria de noche y el día 16 será el castillo piro-musical en la playa de Poniente.



Pero la novedad de este año es que a partir de esta semana se suprime la iluminación en los edificios públicos históricos con lo que la virgen de la cabeza verá su santuario apagado cuando esté por la calle.“ Va a deslucir lógicamente. No es lo mismo. La ofrenda floral será el día 13 y la quieren hacer en la explanada de acceso al Cerro, pero claro, si se prolonga mucho a las 22.00 horas hay que apagar la iluminación del Santuario.Y también va a deslucir la procesión, ya que la Virgen se encierra más tarde de esa hora y llegará a su Santuario encontrándolo con las luces apagadas. "Pero bueno hay que cumplir la legalidad. El Ayuntamiento esté de acuerdo o no tiene que cumplir la legalidad “ nos decía Luisa.

También teme que la otra a medida que obliga el Gobierno a los comercios con las puertas automáticas afecte a la economía de este sector, que tan mal lo ha pasado en años anteriores. De hecho el Ayuntamiento de Motril ha mantenido las terrazas COVID por el buen resultado que estaban dando y porque hay que ayudar a que se siga trabajando, “ hay que dejar que la gente se gana la vida “ decía el Alcaldesa.



Y por último también comentábamos el asunto de la policía local, que han comenzado nuevas reuniones para acordar la equiparación salarial y el pago de los retrasos en los servicios extraordinarios.



Luisa decía que es un asunto desagradable por los ataques personales que han tenido contra ella “ me han dolido “ , nos dice y no entiende por qué sólo atacan a su persona, cuandopiensa que se ha portado bien. Nunca se habían dejado la reuniones para avanzar en las soluciones y ahora con María Ángeles Escámez se han retomado, ya que para la Policía Local es la única interlocutora válida. "Esto es un tema técnico, no político. Hay que seguir un procedimiento administrativo, justificado pasar por pleno…, Pero todo esto se trata de diálogo, no de imposición“ nos decía la alcaldesa