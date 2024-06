Cruz Roja vigilará que pasemos un verano seguro en las playas de Salobreña

Cruz Roja arranca su habitual campaña de playas con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los miles de visitantes que disfrutan de las playas de Salobreña (La Guardia y La Charca) durante la temporada de verano. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha acompañado esta mañana al presidente comarcal de Cruz Roja en Motril, Antonio Ortiz, en lo que ha supuesto el comienzo del servicio de Playas. Un encuentro en el que también han participado otros concejales de la corporación municipal así como miembros del comité de Cruz Roja en Motril.

Para llevar a cabo este servicio, Cruz Roja cuenta con un gran equipo de profesionales formado por 21 socorristas acuáticos, 2 patrones, 3 técnicos de emergencias sanitarias y 1 coordinador.

Importantes son también los medios materiales necesarios para poder ofrecer la mejor respuesta. El servicio de Cruz Roja cuenta con 1 ambulancia, 1 vehículo de coordinación y 1 moto acuática.El verano pasado se realizaron en las playas de Salobreña un total de 522 atenciones sanitarias, 39 baños adaptados y 2 rescates.

Las intervenciones de Cruz Roja, que no se limitan a tratar picaduras, esguinces, luxaciones y otras emergencias médicas, también incluyen actividades educativas, de prevención de accidentes y por el medio ambiente. La Organización educa y moviliza recursos para la recolección de plásticos y la limpieza costera, además de sus labores de primeros auxilios y salvamento, y desempeña un papel esencial en la búsqueda y localización de personas extraviadas: el verano pasado, este servicio fue crucial para ayudar a 2 niños en las playas de Salobreña. Además, el equipo de Cruz Roja también ofrece recomendaciones para evitar golpes de calor y cortes de digestión.









Información online 24/7

La página web de Cruz Roja dispone de servicio online para consultar el estado de las playas en las que presta servicio, como las de Salobreña, y a través de su buscador, es fácil conocer las características, la ubicación del personal de salvamento, su accesibilidad, y el estado de las playas en general, para permitir a los usuarios y usuarias que escoger la opción más segura.





Playas accesibles

Cruz Roja también trabaja para que las playas de Salobreña sean accesibles con servicios y dispositivos de apoyo para personas con movilidad reducida. Ayudas técnicas con silla anfibia, muletas o andadores son algunos de los elementos de los que el personal especializado de baño adaptado cuenta para contribuir a que las personas con movilidad reducida y sus familiares, disfruten de este momento de ocio, con la seguridad y respiro que les permite este servicio. Este servicio se lleva a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de Salobreña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Consejos para disfrutar del baño seguro

Cruz Roja recuerda a las personas bañistas la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para mantener un entorno seguro y agradable. Respetar las indicaciones del personal socorrista, cumplir las normas de seguridad y cuidar el medio ambiente, son acciones fundamentales que contribuyen al éxito de la campaña de verano.





No pierdas de vista los siguientes consejos para que la experiencia sea segura:

-Vigila a los niños y niñas en todo momento para no perderles de vista.

-Procura bañarte en zonas habilitadas. No todos los ríos o pantanos permiten el baño y en algunos lugares está expresamente prohibido porque entrañan numerosos riesgos para la salud, desde ahogamientos, golpes o cortes hasta contacto con virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en el agua.

-Sé consciente de tus aptitudes para nadar; ante la duda, es mejor quedarse cerca de la orilla que adentrarse.

-Respeta las señalizaciones e indicaciones del equipo de socorristas. Son profesionales que velan por tu seguridad en estos lugares que saben todo lo necesario sobre prevención de accidentes en instalaciones acuáticas, rescates y primeros auxilios, por lo que es conveniente hacer caso a su criterio. Tampoco olvides prestar atención a las señales de seguridad de la piscina en lo referente a trampolines, palancas y toboganes.

-Si estás dentro del agua y no te encuentras bien, sal rápidamente. Puede que algo no te haya sentado bien o sufras algún calambre muscular. Ante la duda, es mejor salir y comprobar que se está bien antes de quedarse inmóvil en el interior de una piscina, río o pantano, especialmente si no tocamos pie.

-Evita la exposición solar directa entre las 12 y las 16 horas. La principal causa de la insolación es, precisamente, una exposición prolongada al sol sin los protectores adecuados, ya sea una crema solar o una gorra. Los golpes de calor pueden ocurrir como consecuencia de un exceso de calor o falta de hidratación. En cualquier caso, para evitarlo, conviene beber mucha agua y evitar exponerse al sol en las horas centrales del día.

-Evita comidas copiosas para facilitar la digestión. Si queremos disfrutar de un buen día de en la piscina, el río o el pantano, lo mejor es llevar comida refrescante y ligera. Una ensalada de pasta es una buena opción, así como algún bocadillo de jamón serrano o jamón york y queso además de ser cómodo de llevar. A la hora de entrar en el agua, una vez se ha hecho la digestión, conviene hacerlo de forma gradual.

-Antes de una zambullida, asegúrate de que el agua tiene suficiente profundidad. En muchas ocasiones, el agua puede engañar y parecer mucho más profunda de lo que realmente es. Conviene asegurarse de ello antes de lanzarse sin más, ya que podríamos golpearnos con rocas o ramas sumergidas. En la misma línea, si estás en un río o pantano, es mejor entrar con calzado habilitado para ello, ya que puede haber rocas o barro que producen heridas en los pies.

-Comprueba que en la zona hay cobertura telefónica. Nadie quiere que pase nada malo pero si ocurriera, llamar al teléfono de emergencias oportuno sería lo más recomendable. Por eso, conviene asegurarse de si hay cobertura telefónica en el sitio escogido en el caso de necesitar llamar de forma urgente. En la misma línea, procura ir siempre en compañía o, en caso contrario, informar a familiares o amistades de tu ubicación.





Sobre Cruz Roja

Cruz Roja Española, que celebra este año su 160 aniversario, pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda y la dignidad lleguen a todas las personas en cualquier lugar, y en todo momento y circunstancia. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 263.000 personas voluntarias dan respuesta en más de 6.500 municipios, lo que permite atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de personas socias, empresas y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española continúa con su lucha contra todas las formas de vulnerabilidad adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 191 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.