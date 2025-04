Balance positivo de la celebración de la Semana Santa en Motril

Una vez finalizada la Semana Santa 2025, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se ha reunido con los principales miembros del Gobierno municipal relacionados con algún ámbito de esta festividad para realizar un balance sobre lo acontecido y donde han participado el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, la teniente de alcalde de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Peña, y el concejal encargado del área municipal de Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, además de José Santiago como representante de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Se-mana Santa de Motril.

La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha resaltado la importancia de la coordinación de las distintas áreas municipales para que la Semana Santa de Motril haya sido todo un éxito, y es que “hemos vivido unos días maravillosos por la gran afluencia de público que ha llenado las calles de Motril durante toda la semana, notando un incremento muy superior al año pasado y que supone que nuestra ciudad se sitúa como un destino referente en el turismo de Semana Santa”.

“Nunca me cansaré de repetir como en Motril tenemos una de la mejor Semana Santa de toda Andalucía, por ello cada año recibimos más y más personas que no dudan en vivir la pasión y la tradición de nuestra Semana Grande. Además, este año hemos tenido la oportunidad de ofrecer, a través de Telemotril y para todos aquellos ciudadanos que, por una circunstancia u otra, no han podido asistir a los desfiles procesionales, una maravillosa retrasmisión en directo por nuestra televisión pública de todas y cada una de las hermandades de la Semana Santa de Motril, con cifras históricas de visualizaciones, lo que demuestra la atracción de esta fiesta en propios y ajenos de nuestra ciudad”, ha aseverado Luisa García Chamorro.

Por su parte, el representante de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Motril, José Santiago, ha querido “agradecer al Ayuntamiento de Motril, a Luisa García Chamorro y a todos los concejales por la implicación y coordinación con la Agrupación para que esta Semana Santa haya sido todo un éxito en todos los ámbitos”, y es que Motril ha podido vivir unos días donde “la fe y la pasión por nuestras cofradías y sus titulares ha sido más que visible”, lo que demuestra la “gran tradición que la ciudad tiene con su Semana Santa”.

Jose Santiago, Secretario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Motril

Gerardo Romano, como principal encargado de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Motril, se ha unido a las valoraciones positivas de esta Semana Santa por parte de los representantes públicos, destacando que la “tradición, amor y pasión de los motrileños y motrileñas por las cofradías y hermandades locales ha sido más que visible este año en una Semana Santa de récord y que ha supuesto, sin ninguna duda, un impulso económico y turístico para el comercio local”.

La Semana Santa 2025 en datos

Motril ha vivido un año excepcional en cuanto a las cifras de Semana Santa, datos que atesoran la principal encargada del área municipal de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, al destacar como “durante toda la semana hemos recibido en la Oficina de Turismo de Motril a más de 1.500 personas realizando peticiones de información, lo que demuestra un interés creciente y sostenido por nuestra ciudad”. Dentro de estas visitas, predomina el gran turismo nacional, marcando el 75% de las visitas, donde “nos ha sorprendido gratamente el notable crecimiento de turistas del País Vasco, lo que evidencia que nuestra proyección se está diversificando”.

“La presencia extranjera, con Francia a la cabeza, nos demuestra que Motril no solo enamora a nivel nacional, sino que también capta atención fuera de nuestras fronteras. Este éxito no es casualidad, sino que es fruto del esfuerzo conjunto entre administración, agrupación de cofradías, hosteleros, comerciantes y ciudadanos”, ha subrayado María Ángeles Escámez.

En cuanto al dispositivo de seguridad, en Motril se ha reunido desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección más de 600 efectivos entre la Policía Local de Motril, la Policía Nacional y Protección Civil, contando con el servicio ordinario y los refuerzos. “Los agentes han estado preparados para atender cualquier tipo de incidencia, dentro de una Semana Santa que ha sido muy tranquila”, informa José Peña.

“Pese a la gran afluencia de personas por las calles de Motril, no ha habido un incremento de las infracciones, lo que ha permitido concluir una Semana Santa sin sobresaltos, incluso en los días de máxima afluencia como Miércoles, Jueves y la madrugada del Viernes Santo” ha expresado el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, remarcando como el dispositivo de Policía Local se salda con un cumplimiento generalizado de las normas de convivencia por parte de residentes y visitantes. Además, las asistencias totales registradas por parte de Protección Civil han sido 61, la mayor parte por hipoglucemias o bajadas de tensión.

Por otro lado, la limpieza de la ciudad durante todo este periodo estival se ha caracterizado por su buen funcionamiento y es que el Ayuntamiento de Motril presentó, previo al inicio de la Semana Santa, el Plan Capuchón, un modelo de servicio que ha consistido en una limpieza realizada tanto previa como posteriormente al paso de cada desfile procesional, con un numeroso equipo que incluye máquinas hidrolimpiadoras para quitar la cera arrojada por los nazarenos durante los desfiles procesionales con agua caliente a presión, así como equipos de baldeo y barrido mixto.

“El Plan Capuchón ha sido todo un éxito y es que Motril ha estado muy limpia durante todos los días que ha durado esta Semana Santa gracias a la implicación de los trabajadores del nuevo servicio de limpieza y donde la concienciación ciudadana ha sido un factor clave, y es que se han repartido unos 5.000 conos en el stand de educación ambiental colocado en la Plaza Gaspar Esteva para el depósito de pipas y demás residuos, a la vez que se han atendido a las preguntas realizadas por los ciudadanos sobre el nuevo servicio de limpieza”, ha exclamado Hernández, recalcando además que, durante este periodo vacacional, se han atendido casi 300 entradas en el Ecoparque de Motril (antiguo Punto Limpio).

Juan Fernando Hernández, Tte. Alcalde de Calidad Urbana

Por último, una de las novedades más importantes realizadas para esta festividad llega por parte del equipo de Telemotril gracias a una programación novedosa y en riguroso directo de todos los cortejos a lo largo de toda la Semana Santa. Juan Fernando Hernández, como principal encargado del ente público, ha querido “agradecer el esfuerzo a todos los miembros de Telemotril por realizar una gran labor de proyección a través de Telemotril”. Y es que más de 40.000 personas han conectado durante toda la Semana Santa con estos programas a través de las redes sociales de diversos países como Colombia, Japón, México o Estados Unidos, entre otros.