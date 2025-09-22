La Avenida Nuestra Sra. de la Cabeza de Motril se corta al tráfico por las obras de las Explanadas

El Ayuntamiento de Motril informa que, con motivo de las obras de remodelación de las Explanadas, será necesario realizar un corte puntual al tráfico en la Avenida Nuestra Señora de la Cabeza el próximo martes, 23 de septiembre.

El corte afectará al tramo comprendido entre la rotonda del Cerro y la calle Miguel Hernández, con el objetivo de ejecutar un cruce de instalaciones desde el paseo hasta la entrada sur del Parque de los Pueblos de América.

La previsión es que los trabajos se desarrollen entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre, restableciéndose la circulación una vez concluidas las labores.

Durante este tiempo:

· Desde la calle Miguel Hernández se podrá acceder en sentido descendente hacia la zona de la Alcoholera y la piscina.

· La salida de vehículos deberá realizarse igualmente en sentido descendente.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y atender en todo momento a la señalización provisional de las obras.

El Ayuntamiento de Motril agradece de antemano la colaboración ciudadana y piden disculpas por las molestias ocasionadas.