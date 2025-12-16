El Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado su programa de Navidad, que bajo el lema “Entre luces y sueños, la ciudad cobra vida”. El objetivo es llenar de música, convivencia y tradición cada rincón del municipio, con propuestas diseñadas para todos los públicos.

Almuñécar celebra la Navidad con cabalgatas, música y la tradicional San Silvestre

Tradición y espectáculos en las calles

El área de Cultura y Fiestas ha preparado, en palabras del concejal Alberto García Gilabert, “una Navidad viva, cercana y participativa”. Entre las citas más esperadas destaca la Cabalgata de Papá Noel del 23 de diciembre. El 26 de diciembre, el Cartero Real recogerá las cartas de los niños, como antesala a la visita del Heraldo Real y la gran Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que promete un gran despliegue de luz y fantasía.

Una Navidad viva, cercana y participativa” Alberto García Gilabert Concejal de Fiestas

Programación de Navidad en Almuñécar

Actividades para los más jóvenes

Los jóvenes tendrán un papel central, tal como ha destacado el concejal Francisco Miguel Rodríguez, quien afirmó que “la juventud vuelve a tener un papel protagonista en esta Navidad”. El 27 de diciembre se inaugurará el espacio Mundo Mágico en la Casa de la Juventud. Además, el 26 de diciembre se celebrará la consolidada Carrera San Silvestre, una de las pruebas deportivas y festivas más esperadas.

La juventud vuelve a tener un papel protagonista en esta Navidad” Fran Rodríguez Concejal de Juventud

Música y tradición en La Herradura

La Herradura contará con una programación “profundamente arraigada en la identidad de la localidad”, según la responsable de la Tenencia de Alcaldía, Elena Mora. El programa incluye la Gala de Artistas Locales, el Certamen de Villancicos del CEIP Las Gaviotas, una zambomba, su propia Cabalgata de Papá Noel y la primera San Silvestre herradureña. El calendario se completará con la visita del Cartero Real y el Concierto de Año Nuevo el 3 de enero.

El consistorio también busca que la Navidad sea un motor para la economía local, por lo que se han programado actividades de dinamización en las zonas comerciales. La concejala del ramo, Lucía González, ha invitado a vecinos y visitantes a realizar sus compras en los establecimientos sexitanos.

El programa refleja el espíritu de unidad, alegría y tradición que caracteriza a nuestro pueblo en estas fechas” Juanjo Ruiz Joya Alcalde de Almuñécar

El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha concluido que el programa “refleja el espíritu de unidad, alegría y tradición que caracteriza a nuestro pueblo en estas fechas”. La Navidad se presenta como una invitación a compartir momentos en familia y a vivir la ilusión en Almuñécar y La Herradura.