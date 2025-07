El zubiense Alejandro Serrano, brillante campeón del XXVII Abierto de Ajedrez Camping Don Cactus

Encuadrado en el Programa de las Fiestas Patronales de Carchuna se disputó el XXVII Abierto de Ajedrez Camping Don Cactus de Carchuna 2025, una competición a siete rondas con un tiempo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada. Participaron 73 ajedrecistas de Granada, Almería, Málaga y Jaén. Hubo una fuerte lucha en todos los tableros, con gran nivel de juego y mucha igualdad en las primeras mesas.

Gran regularidad del zubiense Alejandro Serrano Almendros, que en la quinta ronda se colocó en la primera mesa con un excelente juego para llevarse el campeonato ante sus rivales más directos. Y lo hizo con seis puntos de siete posibles, y por mejor sistema de desempate en un cuádruple empate en la clasificación final. El caleño Borja Cañadas Martín venció a Alejandro en la última ronda y empató en la segunda plaza. La tercera posición fue para el almeriense Javier Garrido Fernández.

Entre los más destacados estuvo el motrileño Alejandro Valenzuela Fernández, cuarto con seis puntos; a los que hay que sumar al ejidense Yvan Emilio Vásquez Tello, la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano y el almeriense Savins Puertas Martín, que fueron los grandes animadores luchando siempre por las primeras posiciones.

Europeo submarino

Finalizada la competición se jugó una semifinal, y la posterior final, entre los cuatro primeros clasificados en la modalidad de ajedrez relámpago. Se impuso el caleño Borja Cañada Martín, que será el candidato para jugar contra José Javier González Castillo, actual campeón de Europa en la modalidad de Ajedrez Submarino.

Entre los premiados destacar a los motrileños Manuel Manzano García, como primer veterano; Alejandro Valenzuela Fernández, líder en sub 1950; Francisco Alejandro Herrera Salvador, que se impuso en sub 1800; Alejandro Jesús Padilla Cherrez, líder en la sub 1650; el almeriense David Hernández Marín, ganador en la sub 1000; junto a todos los participantes de la categoría sub 12 que recibieron medalla.