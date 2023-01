Salobreña, y ya son doce, acogerá los nacionales por edades de ajedrez

La Federación Española de Ajedrez (FEA) tiene confeccionado el calendario ajedrecístico nacional del año 2023. Una vez más, y ya son doce de forma consecutiva, los Campeonatos de España por edades se celebrarán en el Hotel Salobreña Suites. El evento comenzará el 27 de junio, será para la categoría sub 8; para finalizar el 6 de agosto con el nacional sub 18 de ajedrez rápido. En total serán once competiciones distintas en las modalidades lenta y rápida.





Hay que recordar que el pasado año hubo cifras récord en lentas, con un total de 1.001 participantes; así como en rápidas que contó con la friolera de 729 ajedrecistas. En términos generales excelente organización y numerosos detalles técnicos que hicieron en la edición 2022 un modelo ejemplar a todos los niveles.





De otro lado, el Gran Maestro granadino José Cuenca Jiménez fue el brillante ganador del XXXIV Abierto Internacional Ciudad de Roquetas. Es la segunda ocasión que un ajedrecista español gana este prestigioso evento, considerado de los mejores de España. Cuenca terminó imbatido, con ocho puntos de nueve, en un torneo que contó con la participación de 167 ajedrecistas, 77 de ellos titulados. Empatados a siete puntos segundo fue el GM colombiano Crístian Camilo Ríos y tercero el MI malagueño Andrés Merario Alarcón. La motrileña Rosa Adela Lorente Serrano, con cuatro puntos, superó sus expectativas quedando por encima de su ranking inicial.