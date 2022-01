El Real Náutico de Motril de vela destaca en el provincial de Almería y Granada

El Club Náutico de Almerimar de Almería organizó el primer Campeonato Provincial de la temporada para la clase optimist en sus distintas categorías. Destacar que la provincia de Granada y la de Almería comparten campeonatos provinciales, en el mismo compiten las distintas flotas que disponen ambas provincias en Almería, Roquetas, Aguadulce, Adra, Almerimar y Motril. Computados los resultados los ganadores obtendrán las plazas para la participación en el posterior Campeonato de Andalucía de la especialidad.





Tres fueron las mangas que pudieron realizarse, de las seis previstas en el calendario, tan sólo se disputaron las previstas del sábado debido a la presencia del viento de levante que osciló entre los cuatro y los ocho nudos. La jornada del domingo quedó desierta debido a la falta de viento. La representación del Real Club Náutico de Motril estuvo formada por una veintena de regatistas.





En lo deportivo hay que destacar que en sub 16 destacó el segundo puesto de Álvaro Ballesteros López, el tercero de su hermano Javier, y el cuarto de Álvaro Alcalde Martín; en féminas sub 16 Daniela Vázquez Callejón era tercera, cuarta finalizó Paula Alcalde Manzano. Del resto de representantes Julieta Malpica Moreno acabó tercera sub 13; Blanca Marrades del Castillo y Daniela Rubiño Diaz fueron primera y cuarta en sub 11.