Quince medallas para el Delsur La Palma en el Andaluz de lanzamientos de Motril

En el polideportivo ‘Emilio Hidalgo Pérez’ de Motril se disputó el Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos para las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. Los catorce lanzadores que formaron la expedición del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, y que competían en casa, no defraudaron y consiguieron quince medallas: cinco de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Grandísimos resultados, fruto del buen trabajo de cantera que se está llevando a cabo en el sector de lanzamientos, tanto en Motril como en Vélez Málaga.

Los metales de oro los consiguieron Aarón Medina, en lanzamiento de disco sub 16 con una mejor marca de 51,95 metros; Nuria Marfil, en disco sub 16 con 31,10 m.; Mateo Pinos, en martillo sub 16 con 34,66 m.; Francisco Javier Guerra, en martillo sub 20 con 62,88 m.; y Ángela Cebrián, en martillo sub 18 con 42,90 metros.

En el segundo puesto del cajón se instalaron Andrés Pérez, plata sub 20 en jabalina con un lanzamiento de 49 metros; el sub 16 Darío Segovia, en jabalina con 42,75 m.; Rodrigo García, en disco sub 18 con 47.80 m.; Gonzalo Rodríguez, en martillo sub 18 con 39,60 m.; y Álvaro López en jabalina sub 18 con 41,19 metros. Finalmente, los cinco bronces se los colgaron Mario Domínguez, en jabalina sub 16 con 41,93 metros; Alejandro Esteban, martillo sub 16 con 32,50 m.; Marina Ciobanu, disco sub 16 con 27,28 m.; Begoña Ruiz, jabalina sub 18 con 31,97 m.; y María Rodríguez, martillo sub 20 con 39,90 metros.

Andaluz absoluto

La pista cubierta de Antequera acogió el Campeonato de Andalucía absoluto Short Track. En dicho evento los 34 deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma que se dieron cita consiguieron cuatro medallas: tres de plata y una de bronce.

Al segundo puesto del podio se subieron Isabel Piñero, en la prueba de 800 metros con una mejor marca personal de 2:12:96; María Caraffo, en 1.500 m. con un registro personal estratosférico de 4:37:62; y Gabriel Auñón, con 4,40 en pértiga. Tercero fue Alejandro González, con 12,20 metros en lanzamiento de peso. Mención especial para los 16 atletas que se instalaron entre los ocho mejores de sus pruebas. La lista de finalistas la completaron Lucía Pérez, Minerva Caamaño, Luis Rodríguez, Karla Ruiz, Paula Jordán, Chiara Novello, Rafael Moreno, Noelia Cañestro, Marina Ortega, Irene López, Lucía Sáez, Ismael Gómez, Sada Fofana, Manuel González, Viktoria Velinova y Lorena Ruiz.