Puerto y Asako se proclaman campeones del I Torneo de Fútbol ‘Sandviken Invitational’ de Suecia

Las magníficas instalaciones con las que cuenta el Göransson Arena, en la localidad sueca de Sandviken, fueron escenario de la primera edición del Torneo de Fútbol 11 ‘Sandviken Invitational’. Un evento de tres días de duración al que se desplazaron dos equipos motrileños, las féminas cadetes del Club Deportivo Cultural Asako Motril y los chicos infantiles del Puerto de Motril Club de Fútbol.





En lo estrictamente deportivo, en ambos casos los conjuntos de la Costa Tropical de Granada se proclamaron campeones tras medir sus fuerzas ante tres planteles suecos. Hay que recordar que paralelo las dos expediciones gozaron de una seria de actividades culturales y de ocio que completaron una experiencia difícil de olvidar.





Los chicos del Puerto, a la postre campeones del trofeo, comenzaron su participación empatando a dos ante el Sandvikens AIK; a lo que hay que sumar las victorias frente al Sandvikens IF (2-0) y el Falu BS (3-1). En el caso de las féminas del Asako ganaron 4-0 al Falu BS, mismo electrónico que endosaron al Sandvikens IF 1. En el tercero de los encuentros se midieron al Sandvikens IF 2, empate a uno final y con ello también lograron el título de campeonas.