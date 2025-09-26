El provincial de pesca hace parada en La Herradura

La playa de La Herradura será escenario, el sábado 27 de septiembre, de la cuarta jornada del Circuito Provincial de Pesca ‘Diputación de Granada’ que se disputa en la modalidad Mar-Costa y que consiste en la pesca marítima al lanzado desde costa. La cita está organizada por la Federación Andaluza de Pesca, junto a la Delegación Territorial de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con la colaboración de la Diputación de Granada.

La prueba reunirá a pescadores de diferentes clubes de la provincia, que competirán en dos mangas de tres horas cada una, siguiendo las estrictas normas de la modalidad para garantizar la seguridad, la igualdad y la protección del medio marino. La primera manga se disputará de 19 a 22 horas, la segunda será de 23 a 2 horas, finalizando la jornada con la exposición de clasificaciones y entrega de premios a las 3 de la mañana.

El circuito cuenta con tres categorías divididas entre damas (+18 años), absolutos (+18 años) y juventud mixta (14-18 años), que, además de recibir trofeo los tres primeros de cada categoría, también se les hará entrega de vales en material deportivo de pesca, canjeables en las tiendas patrocinadoras del circuito. El primer clasificado obtendrá 100 euros, por los 80 y 60 euros del segundo y tercero, respectivamente.

Normativa y desarrollo

Todos los participantes deberán estar inscritos a través de sus clubes deportivos y contar con licencia federativa andaluza y de pesca marítima de recreo en vigor. La prueba se desarrolla en sectores señalizados, con puestos de al menos 20 metros de longitud, adjudicados por sorteo. Los pescadores podrán lanzar desde la orilla hasta el tobillo en el agua, utilizando hasta dos cañas en acción de pesca, y deberán respetar la normativa sobre cebos, anzuelos y flotadores.

Las capturas válidas se medirán según las normas de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, debiendo superarlas medidas mínimas legales. Una vez pesadas, las piezas vivas serán devueltas al mar para garantizar la conservación de las especies. La puntuación se realizará en base a un punto por gramo del peso total de capturas válidas, siguiendo el sistema Mar-Costa.