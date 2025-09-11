Pello Osoro y Ana Gay se coronan en el VIII Triatlón Cross Urbano Nazarí de Almuñécar

El VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una de las pruebas de referencia del calendario andaluz. Con un 15% más de participación respecto al pasado año, y un total de 132 triatletas en liza, la cita nazarí ofreció espectáculo en un recorrido exigente y vistoso que combinó la belleza de la localidad sexitana con la dureza de un circuito de montaña y tramos urbanos.

Organizado por el CD Triatlón Nazarí, con el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, la prueba puso además el broche final a la IV Copa de Andalucía de Triatlón Cross, lo que elevó aún más el nivel de los participantes. Entre ellos destacaron nombres propios como el vasco Pello Osoro, el campeón autonómico Victoriano Raso o referentes femeninas como Ana Gay, Rocío Borrás, Ana Estévez y la reaparecida Rocío Espada.

En el apartado masculino, el gran favorito Pello Osoro (Peñota Dental Alusigma) no defraudó. Tras salir octavo del agua, remontó en el sector de BTT, donde firmó el mejor parcial, y consolidó su ventaja en la carrera a pie para cruzar la meta en 1h. 02’. A solo 41 segundos llegó Victoriano Raso (Tritrain4You Málaga), que había liderado la natación y resistió hasta el final. El tercer puesto fue para Juan Jesús Quiles (Triatlón Tíjola-Ociodeporte Baza) con un crono de 1h. 04’. En la clasificación por clubes el Triatlón Alhaurín de la Torre se llevó una victoria muy autoritaria por delante de Rincón de la Victoria y Espejo Bike Team.

En féminas la gran protagonista fue Ana Gay (Covasa-Dr. Bike Triatlón). La andaluza salió quinta del agua, pero pronto tomó el mando con un espectacular parcial en bicicleta, que le permitió situarse líder para rematar con solidez en la carrera a pie. Se llevó la victoria con 1h.16’. La segunda plaza fue para la histórica Rocío Espada, que volvía a la competición tras un tiempo de parón y que completó una gran remontada en bici y carrera, finalizando a dos minutos de la vencedora. El podio lo cerró Rocío Borrás, del Triatlón Guadiato. En la clasificación femenina por clubes la victoria fue para el Triatlón Guadiato.

Entre los representantes locales destacó la actuación de Víctor Manuel Pozo Garciolo, seguido de Gerardo Martín González y Juan Carlos Juárez Montes. Entre las féminas, la participante más destacada fue Tonie Stahlfes, del Triatlón Nazarí. La entrega de premios estuvo presidida por Javier García, concejal de Urbanismo; Álvaro Manzano, presidente del Triatlón Nazarí; y Miguel Ángel Montoro, delegado provincial de la FATRI.