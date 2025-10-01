Pablo Rodríguez Vallejo, nuevo presidente del Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’

El Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’, treinta y seis años le contemplan, tiene nuevo presidente. José María Hernández Páez, máximo mandatario desde enero de 2014, daba el relevo al frente de la entidad más laureada del deporte local a Pablo Rodríguez Vallejo, joven empresario motrileño, responsable de Yokamotril y Yokaxarquía, concesionario Toyota para Motril y Vélez Málaga, respectivamente.

La pasada semana, Luisa García Chamorro recibió en el Ayuntamiento de Motril a Pablo Rodríguez Vallejo, reiterándole el compromiso firme del consistorio municipal con el deporte base y deseándole suerte al frente del club. Asimismo, la alcaldesa quiso acordarse y reconocer la gran labor realizada durante tantos años por Hernández Páez. Por su parte, el nuevo máximo dirigente del ‘Ciudad de Motril’ declaró que afronta el reto con muchísima ilusión y el compromiso de mantener el listón del club en todo lo alto.