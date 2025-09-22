Los motrileños Fran Ruiz y Miki Rodríguez, subcampeones de Andalucía

Los motrileños Fran Ruiz y Miguel Ángel Rodríguez ‘Miki’, defendiendo los colores del equipo granadino del Churriana de la Vega, lograron el subcampeonato de Andalucía de petanca de Segunda categoría. Con ello se clasificaron para el Campeonato de España de clubes en la modalidad de dupletas, que se celebrará en la Ciudad Deportiva La Torrecilla de Lorca (Murcia) del 17 al 19 de octubre.

En el Andaluz, que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Baena, se dieron cita las 16 mejores dupletas de Primera y Segunda División y, además de los títulos regionales, se ponían en juego cinco plazas que para clasificarse para el citado Nacional.

En Primera el triunfo correspondió a los cordobeses de Cañada del Rosal, que dieron la gran sorpresa, mientras que en Segunda las cinco plazas para el Campeonato de España fueron para los malagueños del Club Petanca Teatinos, como campeones, en segundo y tercer puesto los granadinos de Churriana de la Vega y Amigos de Huétor-Tájar, respectivamente; en cuarta posición los almerienses de ‘El Rebalaje’, y en quinta los cordobeses del CP Humilladero.