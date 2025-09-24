El motrileño Pablo Fernández, seleccionado con España y regreso al Club Baloncesto Costa Motril
Considerado como una de las grandes promesas nacionales jugará en el Molina Olea de Tercera FEB y ayudará al equipo júnior
El joven jugador motrileño Pablo Fernández Antúnez, formado en el Club Baloncesto Costa Motril (CBCM) y que en las tres últimas temporadas jugó en el Fundación CB Granada (Covirán Granada), participó este verano con la selección española sub 18 de baloncesto 3x3 en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. En Skopje (Macedonia) se disputó un evento multideportivo que reúne, cada dos años, a jóvenes deportistas de países europeos con edades comprendidas entre 15 y 18 años.
La lista de seis jugadores nacionales elegidos por los entrenadores Raúl Fernández y Jaime Gómez, junto a Pablo Fernández, la completaron Hugo Sánchez (Monbús Obradoiro CAB), Aimar Mintegui (Surne Bilbao Basket), Pablo Sevilla (UCAM Murcia) y Nicolás Gómez y Pau Torrens (Valencia Basket).
Mirando a la presente temporada Pablo Fernández, de 17 años y considerado como una de las grandes promesas del baloncesto nacional, jugará en un Club Baloncesto Molina Olea Costa Motril que por segunda campaña consecutiva, y de nuevo con Eugenio Llera como entrenador, militará en la Tercera FEB. A su vez Pablo ayudará al equipo júnior en lo que se promete una apasionante temporada.